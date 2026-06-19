Мадяр добился исключения из декларации саммита ЕС пункта об ускорении вступления Украины
Киев • УНН
Пункт об ускорении вступления Украины в ЕС был удален из декларации саммита ЕС по инициативе нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра. Он сообщил об этом 19 июня.
Пункт об ускорении вступления Украины в ЕС был удален из заключительной декларации саммита ЕС по инициативе нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, о чем он сообщил 19 июня в X, пишет УНН.
Детали
По его словам, после 4 часов интенсивного обсуждения лидеры смогли завершить первый пункт повестки дня заседания Европейского Совета.
Заключительный документ саммита глав государств и правительств содержал лишь текст по Украине, который был согласован консенсусом годы назад. В течение нескольких недель разработки декларацию значительно дорабатывали на основе венгерских предложений. Также, что касается процесса вступления Украины в ЕС, пункт об ускорении вступления был удален из текста в последнюю минуту по моей инициативе. Это было непросто
И добавил: "Впервые за полтора года может быть заключительная декларация, принятая всеми государствами-членами".
"Это также возможно, если кто-то не просто придет накрыть стол и вселить страх, но и попытается найти компромисс", - заметил он.
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