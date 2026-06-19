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Мадяр добился исключения из декларации саммита ЕС пункта об ускорении вступления Украины

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Пункт об ускорении вступления Украины в ЕС был удален из декларации саммита ЕС по инициативе нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра. Он сообщил об этом 19 июня.

Мадяр добился исключения из декларации саммита ЕС пункта об ускорении вступления Украины

Пункт об ускорении вступления Украины в ЕС был удален из заключительной декларации саммита ЕС по инициативе нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, о чем он сообщил 19 июня в X, пишет УНН.

Детали

По его словам, после 4 часов интенсивного обсуждения лидеры смогли завершить первый пункт повестки дня заседания Европейского Совета.

Заключительный документ саммита глав государств и правительств содержал лишь текст по Украине, который был согласован консенсусом годы назад. В течение нескольких недель разработки декларацию значительно дорабатывали на основе венгерских предложений. Также, что касается процесса вступления Украины в ЕС, пункт об ускорении вступления был удален из текста в последнюю минуту по моей инициативе. Это было непросто

- указал Мадяр.

И добавил: "Впервые за полтора года может быть заключительная декларация, принятая всеми государствами-членами".

"Это также возможно, если кто-то не просто придет накрыть стол и вселить страх, но и попытается найти компромисс", - заметил он.

Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС13.04.26, 17:02 • 43381 просмотр

Юлия Шрамко

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