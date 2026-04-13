Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС

Киев • УНН

Лидер партии Tisza Петер Мадьяр заявил о невозможности принятия Украины в ЕС во время войны. Он прогнозирует длительную процедуру вступления сроком более 10 лет.

Лидер новой правящей партии Венгрии Tisza и вероятный будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что он не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, отметив, что Украина должна пройти ту же процедуру вступления, что и другие страны. Об этом Мадьяр заявил во время пресс-конференции, передает УНН

Мы с самого начала говорили, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС 

- сказал Мадьяр. 

По его словам, невозможно принять страну, находящуюся в состоянии войны. Он добавил, что лидеры ЕС, с которыми он вел переговоры, считают, как и он, что сейчас невозможно принять Украину. 

Кроме того, он считает, что Украина должна пройти ту же процедуру вступления, что и другие страны, чего, по его мнению, не произойдет в течение 10 лет.

Напомним 

Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии и будет иметь достаточное количество мандатов для формирования конституционного большинства. 

Лидер новой правящей партии Венгрии Tisza и вероятный будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, если этого потребует ситуация. 

Павел Башинский

