Полицейский застрелил годовалого ребенка после вызова из-за якобы кражи подгузников в США
Киев • УНН
В Миссисипи полицейский смертельно ранил годовалого Коэна Уайли после вызова в Walmart из-за якобы кражи. Мать ребенка отрицает версию полиции, инцидент вызвал протесты и дискуссии о расовой справедливости.
В городе Сенатобия штата Миссисипи смертельное ранение годовалого мальчика во время полицейской операции вызвало волну возмущения и новые дискуссии о действиях правоохранителей в отношении афроамериканцев. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел после вызова в магазин Walmart из-за предполагаемой кражи. По версии полиции, офицеры пытались остановить автомобиль, в котором находились две женщины и ребенок, однако водитель якобы направил машину в сторону правоохранителей. После этого один из полицейских открыл огонь. Годовалый Коэн Вайли получил смертельное ранение.
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Мать ребенка Веллесия Вайли опровергает версию полиции. Она утверждает, что автомобиль не двигался на офицеров, а также ставит под сомнение сам факт кражи подгузников. Эксперт по вопросам правоохранительной деятельности Иэн Адамс подчеркнул, что современные полицейские стандарты не рекомендуют стрелять по транспортным средствам из-за высокого риска для пассажиров.
Смерть мальчика вызвала протесты и возобновила дискуссию о расовой справедливости в США. Дочь Мартина Лютера Кинга Бернис Кинг назвала трагедию "моральным крахом", заявив, что в этой ситуации "к вещам на полке отнеслись как к более ценным, чем к ребенку". Обстоятельства стрельбы в настоящее время расследует Бюро расследований Миссисипи.
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