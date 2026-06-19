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Полицейский застрелил годовалого ребенка после вызова из-за якобы кражи подгузников в США

Киев • УНН

 • 2782 просмотра

В Миссисипи полицейский смертельно ранил годовалого Коэна Уайли после вызова в Walmart из-за якобы кражи. Мать ребенка отрицает версию полиции, инцидент вызвал протесты и дискуссии о расовой справедливости.

Полицейский застрелил годовалого ребенка после вызова из-за якобы кражи подгузников в США
Фото: АР

В городе Сенатобия штата Миссисипи смертельное ранение годовалого мальчика во время полицейской операции вызвало волну возмущения и новые дискуссии о действиях правоохранителей в отношении афроамериканцев. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел после вызова в магазин Walmart из-за предполагаемой кражи. По версии полиции, офицеры пытались остановить автомобиль, в котором находились две женщины и ребенок, однако водитель якобы направил машину в сторону правоохранителей. После этого один из полицейских открыл огонь. Годовалый Коэн Вайли получил смертельное ранение.

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Мать ребенка Веллесия Вайли опровергает версию полиции. Она утверждает, что автомобиль не двигался на офицеров, а также ставит под сомнение сам факт кражи подгузников. Эксперт по вопросам правоохранительной деятельности Иэн Адамс подчеркнул, что современные полицейские стандарты не рекомендуют стрелять по транспортным средствам из-за высокого риска для пассажиров.

Смерть мальчика вызвала протесты и возобновила дискуссию о расовой справедливости в США. Дочь Мартина Лютера Кинга Бернис Кинг назвала трагедию "моральным крахом", заявив, что в этой ситуации "к вещам на полке отнеслись как к более ценным, чем к ребенку". Обстоятельства стрельбы в настоящее время расследует Бюро расследований Миссисипи.

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Степан Гафтко

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