Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию

Британскую актрису, снимавшуюся в спин-оффе сериала «Ист-Эндерс» и в фильме Джейсона Стэйтема, обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию из Западной Африки. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

34-летняя Эмма Хуссен предстала перед судом в Сиднее в четверг после того, как ей предъявили обвинение в попытке ввоза в Австралию коммерческой партии метамфетамина. Максимальное наказание по этому делу — пожизненное заключение.

Полиция утверждает, что Хуссен вместе с супружеской парой из Южной Австралии пытались ввезти наркотики, спрятанные в мешках с древесным углем в морских контейнерах из Ганы. Ориентировочная уличная стоимость партии составляет 296 млн австралийских долларов (208 млн долларов США / 157 млн фунтов стерлингов).

Хуссен ранее было отказано в освобождении под залог, следующее судебное заседание запланировано на август.

Актриса исполняла роль Наз в спин-оффе сериала «Ист-Эндерс» — E20, который впервые вышел в 2010 году. Она также появлялась в боевике Джейсона Стэйтема 2013 года «Колибри», который в США вышел под названием Redemption.

Австралийская полиция начала расследование в апреле после того, как пограничники обнаружили аномалии в двух морских контейнерах, прибывших в порт Порт-Ботани в Сиднее из Ганы.

Во время рентгеновского сканирования обнаружили белое кристаллическое вещество в грузе, который был задекларирован как мешки с древесным углем. Дальнейшие тесты подтвердили, что это метамфетамин.

Полиция изъяла наркотики еще до того, как груз доставили на складское помещение в пригороде Сиднея Джирауин.

По данным следствия, Хуссен приехала на склад и контролировала процесс, пока несколько мужчин разгружали контейнер.

Они загрузили часть мешков в автомобиль и поехали к дому в Блэктауне, где впоследствии полиция задержала Хуссен. Также были изъяты электронные устройства и блокнот.

В рамках расследования полиция арестовала и предъявила обвинения также женщине 30 лет и мужчине 32 лет в Аделаиде за якобы использование поддельных документов для аренды складских помещений в Сиднее, куда доставили наркотики.

Изъятие этих наркотиков — ориентировочной уличной стоимостью 296 миллионов долларов — предотвратило попадание на улицы около 3,2 миллиона доз - заявил детектив-временный суперинтендант Австралийской федеральной полиции Тревор Робинсон.

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