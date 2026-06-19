Оккупационная администрация в Крыму вывозит семьи и имущество на фоне ударов ВСУ
Киев • УНН
Агенты движения «АТЕШ» фиксируют вывоз семей и имущества чиновниками и сотрудниками ФСБ из Крыма. Многие планируют завершить переезд до 21 июня.
Представители оккупационной администрации и российских силовых структур в Крыму начали вывозить свои семьи и имущество за пределы полуострова на фоне ударов Сил обороны Украины. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
По данным движения, его агенты фиксируют рост активности среди крымских чиновников и сотрудников ФСБ. Речь идет об организации переезда родственников, а также перевозке ценного имущества с территории оккупированного Крыма.
В "АТЕШ" утверждают, что в разговорах представителей оккупационных структур часто фигурирует дата 21 июня. По информации агентов движения, многие пытаются завершить вывоз семей именно к этому дню.
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Также сообщается о повышенном спросе на услуги по перевозке личных вещей и организации выезда с полуострова.
Настроения в оккупационных структурах
В движении отмечают, что такие действия свидетельствуют о реальных настроениях среди представителей оккупационной власти, которые ранее уверяли население в безопасности Крыма.
Пока простых людей призывают сохранять спокойствие, представители оккупационных структур предпочитают готовить пути отступления для себя и своих близких
В движении добавили, что продолжают получать информацию из различных структур на территории Крыма и следят за развитием ситуации.
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