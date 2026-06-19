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Оккупационная администрация в Крыму вывозит семьи и имущество на фоне ударов ВСУ

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

Агенты движения «АТЕШ» фиксируют вывоз семей и имущества чиновниками и сотрудниками ФСБ из Крыма. Многие планируют завершить переезд до 21 июня.

Оккупационная администрация в Крыму вывозит семьи и имущество на фоне ударов ВСУ

Представители оккупационной администрации и российских силовых структур в Крыму начали вывозить свои семьи и имущество за пределы полуострова на фоне ударов Сил обороны Украины. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По данным движения, его агенты фиксируют рост активности среди крымских чиновников и сотрудников ФСБ. Речь идет об организации переезда родственников, а также перевозке ценного имущества с территории оккупированного Крыма.

В "АТЕШ" утверждают, что в разговорах представителей оккупационных структур часто фигурирует дата 21 июня. По информации агентов движения, многие пытаются завершить вывоз семей именно к этому дню.

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Также сообщается о повышенном спросе на услуги по перевозке личных вещей и организации выезда с полуострова.

Настроения в оккупационных структурах

В движении отмечают, что такие действия свидетельствуют о реальных настроениях среди представителей оккупационной власти, которые ранее уверяли население в безопасности Крыма.

Пока простых людей призывают сохранять спокойствие, представители оккупационных структур предпочитают готовить пути отступления для себя и своих близких

– заявили в "АТЕШ".

В движении добавили, что продолжают получать информацию из различных структур на территории Крыма и следят за развитием ситуации.

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Степан Гафтко

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