рф готовит эвакуацию органов управления Черноморского флота из оккупированного Севастополя — АТЕШ

Командование Черноморского флота РФ прорабатывает планы по возможному переносу остатков органов управления из оккупированного Севастополя в российский Новороссийск. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" со ссылкой на свои источники во флоте, пишет УНН.

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Отмечается, что в штабных структурах рассматриваются варианты перемещения управленческих органов, а отдельные офицеры уже перевозят свои семьи из временно оккупированного Крыма.

В "Атеш" отмечают, что после ударов Сил обороны Украины по военной инфраструктуре в Севастополе логистическая ситуация для российских войск на полуострове значительно осложнилась.

В результате удара Сил обороны 27 мая по программно-аппаратным комплексам авиации РФ, поражен штаб авиации Черноморского флота на улице Гоголя.

С тех пор интенсивность ударов по военным объектам в Крыму возросла, а часть российских офицеров уже принимает практические меры для переезда в Новороссийск – в частности, перевозит семьи и решает вопросы с имуществом.

Также речь идет о внутренне подавленных настроениях среди части командного состава флота, которые, по оценкам источников, не исключают дальнейшего ухудшения ситуации на оккупированном полуострове.

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