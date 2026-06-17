Оперштаб оккупантов в Крыму переходит на круглосуточную работу из-за страха ударов - партизаны

Оперативный штаб оккупированного Крыма с 21 июня переходит на постоянный круглосуточный режим работы. Решение принято на фоне ожидания вероятных очень мощных ударов Сил обороны Украины по полуострову уже в конце этой недели. Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ", работающие в администрациях разных уровней Крыма, передает УНН.

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Как сообщают партизаны, есть вероятность, что остатки штаба Черноморского флота могут не успеть покинуть полуостров до начала серьезных ударов и рискуют оказаться под ними.

Оперштаб является межведомственным координационным органом территориальной обороны, объединяющим представителей минобороны, мчс, мвд, фсб и других силовых структур оккупационной администрации. Его лично возглавляет гауляйтер Крыма.

Экстренный переход на круглосуточную работу красноречиво показывает: оккупационная администрация Крыма всерьез боится за судьбу полуострова. Решения принимаются в спешке, эвакуация штабов идет без нормальной подготовки — это создает окно возможностей для новых точных ударов - сообщили в АТЕШ.

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