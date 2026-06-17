В оккупированном Крыму ввели веерные отключения электроэнергии после ночных атак

«Глава» администрации Джанкоя Игорь Ивин объявил о графике отключения электричества: 2 часа с электроэнергией и 2 без. Они могут продлиться двое суток, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

17 июня без электричества осталось более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах, заявили в «Крымэнерго».

«По заявке Таврического предприятия магистральных электрических сетей для проведения аварийно-восстановительных работ на транзитных высоковольтных объектах 17 июня с 08:30 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение абонентов», — рассказали в пресс-службе.

При этом потребители в группе «Крымэнерго» сообщают, что свет после 17:00 не появился.

Как пишет паблик «Типичный Джанкой», из-за ночных атак ВСУ пострадала западная промышленная часть города, что повлияло на работу энергоинфраструктуры. Вероятно, речь идет об электроподстанциях, уточняет «Крымский ветер».

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