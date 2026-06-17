В оккупированном Крыму ввели веерные отключения электроэнергии после ночных атак
Киев • УНН
В оккупированном Джанкое ввели график отключений света два через два на двое суток. Более 50 населенных пунктов обесточены из-за повреждений энергообъектов.
«Глава» администрации Джанкоя Игорь Ивин объявил о графике отключения электричества: 2 часа с электроэнергией и 2 без. Они могут продлиться двое суток, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
17 июня без электричества осталось более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах, заявили в «Крымэнерго».
«По заявке Таврического предприятия магистральных электрических сетей для проведения аварийно-восстановительных работ на транзитных высоковольтных объектах 17 июня с 08:30 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение абонентов», — рассказали в пресс-службе.
При этом потребители в группе «Крымэнерго» сообщают, что свет после 17:00 не появился.
Как пишет паблик «Типичный Джанкой», из-за ночных атак ВСУ пострадала западная промышленная часть города, что повлияло на работу энергоинфраструктуры. Вероятно, речь идет об электроподстанциях, уточняет «Крымский ветер».
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