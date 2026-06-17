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Генштаб подтвердил поражение танкера "теневого флота" и логистических узлов врага возле Крыма

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Генштаб подтвердил поражение танкера FINA A и мостов, в том числе через Северо-Крымский канал. Также атакованы пункты управления в нескольких областях и рф.

Генштаб подтвердил поражение танкера "теневого флота" и логистических узлов врага возле Крыма

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение танкера теневого флота, логистической инфраструктуры между временно оккупированными территориями юга Украины и пунктов управления врага, пишет УНН.

Детали

Как указали в Генштабе, "16 июня и в ночь на 17 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения ряду военных и логистических объектов российского агрессора".

В акватории Черного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306). Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины. Подтверждено поражение цели

- сообщили в Генштабе.

Степень повреждений уточняется.

Танкер, как указано, использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах российской федерации в обход международных санкций и ограничений. Его длина составляет 244,6 метра, а валовой тоннаж - 62 002 единицы.

Также наши воины били по объектам, которые использовались противником для обеспечения военной логистики и перемещения сил и средств между временно оккупированными территориями юга Украины. В частности, поражен автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки и автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области

- отметили в Генштабе.

По данным Генштаба, "в районе Великой Новоселки Донецкой области поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника". "Также нанесено поражение пунктам управления БпЛА оккупантов в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара Донецкой области, Алешек на Херсонщине, Малиевки на Днепропетровщине, а также Коровяковки и Кучерова Курской области (рф)", - говорится в сообщении Генштаба.

Добавим

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства ранее уже наносили поражения по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня. 

8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке.

Еще два моста через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска - были атакованы 11 июня. 

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены  КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

Юлия Шрамко

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