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За сутки ликвидированы еще 1370 оккупантов на фронте - Генштаб

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 1370 российских военных. Общие потери армии РФ с начала вторжения превысили 1,389 млн человек.

За сутки ликвидированы еще 1370 оккупантов на фронте - Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1370 российских военных. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже превысили 1,389 млн человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным военных, на 19 июня 2026 года общие боевые потери России ориентировочно составляют 1 389 420 военнослужащих. Также за сутки украинские защитники уничтожили два танка, четыре боевые бронированные машины, 58 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня и одно средство противовоздушной обороны.

Кроме того, российская армия потеряла 1968 беспилотников оперативно-тактического уровня, четыре крылатые ракеты, четыре наземных робототехнических комплекса, а также 441 единицу автомобильной техники и автоцистерн.

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 12 040 танков, 24 783 боевые бронированные машины, 44 298 артиллерийских систем, 1 881 РСЗО, 1 432 средства ПВО, 359 557 беспилотников оперативно-тактического уровня и 4 787 крылатых ракет. Данные уточняются.

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Степан Гафтко

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