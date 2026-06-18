Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
Киев • УНН
ГУР сообщает о приказе оккупантам бить FPV-дронами по гражданским объектам Запорожья. Для усиления террора захватчикам обещают новые поставки БПЛА.
Главари российских оккупационных сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — бить по любым гражданским объектам областного центра. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.
Оккупанты из состава 58-й армии вооруженных сил государства-агрессора россии получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV на оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины. Согласно данным, полученным Департаментом активных действий ГУР МО Украины, главари российских оккупационных сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — бить по любым гражданским объектам областного центра
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Как сообщили в ГУР, для реализации преступных планов оккупационным подразделениям обещают увеличить объемы поставок ударных дронов-камикадзе.
Приказ усилить террор против украинцев — еще одно доказательство гневного недовольства вождей государства-агрессора россии из-за постоянно растущего уровня ее потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении
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