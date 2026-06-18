Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка

$44.810.0251.930.01
ukenru
14:07 • 458 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
13:02 • 4582 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
12:19 • 1380 просмотра
Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается наверстывание с около $13 млрд уже в июне - НБУ
11:13 • 13025 просмотра
Баллистическая ракета украинского производства FP-7 проходит сертификацию - CEO и CTO Fire Point Ирина ТерехVideo
11:07 • 18991 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15% и готов к ее повышению
10:32 • 18174 просмотра
Президент анонсировал следующие шаги по созданию европейской антибаллистической системы
18 июня, 06:58 • 23587 просмотра
"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицейPhotoVideo
18 июня, 06:53 • 29096 просмотра
Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским о ПВО и потерях россии
18 июня, 05:31 • 22713 просмотра
"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага
17 июня, 17:21 • 33311 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.5м/с
44%
751мм
Популярные новости
В Крыму после атаки горят стратегические железнодорожный и автомобильный мостыVideo18 июня, 04:25 • 39286 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 16583 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 25690 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей10:26 • 20327 просмотра
В Украину вернули тела 522 павших - Коордштаб10:59 • 12925 просмотра
публикации
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto13:45 • 2380 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей10:26 • 20506 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 25875 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 90338 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 57532 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Пит Хегсетх
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Брюссель
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 16723 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 31298 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 34162 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 41785 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 42955 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"
Техника
Отопление

Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

ГУР сообщает о приказе оккупантам бить FPV-дронами по гражданским объектам Запорожья. Для усиления террора захватчикам обещают новые поставки БПЛА.

Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка

Главари российских оккупационных сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — бить по любым гражданским объектам областного центра. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.

Оккупанты из состава 58-й армии вооруженных сил государства-агрессора россии получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV на оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины. Согласно данным, полученным Департаментом активных действий ГУР МО Украины, главари российских оккупационных сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — бить по любым гражданским объектам областного центра 

— говорится в сообщении.

Пять ударов по Запорожью привели к гибели человека и пожарам17.06.26, 00:09 • 4242 просмотра

Как сообщили в ГУР, для реализации преступных планов оккупационным подразделениям обещают увеличить объемы поставок ударных дронов-камикадзе.

Приказ усилить террор против украинцев — еще одно доказательство гневного недовольства вождей государства-агрессора россии из-за постоянно растущего уровня ее потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении 

— резюмировали в разведке.

Массированная атака дронов на Запорожье - количество раненых возросло17.06.26, 02:38 • 15721 просмотр

Антонина Туманова

Война в Украине
Теракт
Взрывы
российская пропаганда
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Украина
Запорожье