Пять ударов по Запорожью привели к гибели человека и пожарам

Вечером во вторник, 16 июня, россияне атаковали один из районов Запорожья. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеского удара повреждения получило образовательное учреждение, взрывной волной выбиты окна, возник пожар.

В результате вражеского удара один человек погиб. ... В результате вражеского удара произошел пожар в жилом доме и торговом центре. Три человека обратились за помощью к медикам - констатировал Федоров.

Позже он рассказал, что в результате атаки поврежден частный дом в одном из районов Запорожья. Обошлось без пострадавших.

Предварительно, враг нанес 5 ударов по Запорожью. Продолжается обследование мест попаданий - добавил Федоров.

Напомним

14 июня в селе Беленькое Запорожского района российский дрон попал в автомобиль. Погибла 73-летняя женщина, еще четверо пожилых людей получили ранения.

Атаки рф на Запорожье 13 июня - есть погибшие и раненый, повреждена инфраструктура