Пять ударов по Запорожью привели к гибели человека и пожарам
Киев • УНН
В результате пяти ударов по Запорожью погиб человек и трое получили ранения. Повреждены образовательное учреждение, торговый центр и жилые дома.
Вечером во вторник, 16 июня, россияне атаковали один из районов Запорожья. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате вражеского удара повреждения получило образовательное учреждение, взрывной волной выбиты окна, возник пожар.
В результате вражеского удара один человек погиб. ... В результате вражеского удара произошел пожар в жилом доме и торговом центре. Три человека обратились за помощью к медикам
Позже он рассказал, что в результате атаки поврежден частный дом в одном из районов Запорожья. Обошлось без пострадавших.
Предварительно, враг нанес 5 ударов по Запорожью. Продолжается обследование мест попаданий
Напомним
14 июня в селе Беленькое Запорожского района российский дрон попал в автомобиль. Погибла 73-летняя женщина, еще четверо пожилых людей получили ранения.
Атаки рф на Запорожье 13 июня - есть погибшие и раненый, повреждена инфраструктура13.06.26, 10:56 • 7679 просмотров