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Пять ударов по Запорожью привели к гибели человека и пожарам

Киев • УНН

 • 894 просмотра

В результате пяти ударов по Запорожью погиб человек и трое получили ранения. Повреждены образовательное учреждение, торговый центр и жилые дома.

Пять ударов по Запорожью привели к гибели человека и пожарам

Вечером во вторник, 16 июня, россияне атаковали один из районов Запорожья. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеского удара повреждения получило образовательное учреждение, взрывной волной выбиты окна, возник пожар.

В результате вражеского удара один человек погиб. ... В результате вражеского удара произошел пожар в жилом доме и торговом центре. Три человека обратились за помощью к медикам

- констатировал Федоров.

Позже он рассказал, что в результате атаки поврежден частный дом в одном из районов Запорожья. Обошлось без пострадавших.

Предварительно, враг нанес 5 ударов по Запорожью. Продолжается обследование мест попаданий

- добавил Федоров.

Напомним

14 июня в селе Беленькое Запорожского района российский дрон попал в автомобиль. Погибла 73-летняя женщина, еще четверо пожилых людей получили ранения.

Атаки рф на Запорожье 13 июня - есть погибшие и раненый, повреждена инфраструктура13.06.26, 10:56 • 7679 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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