Массированная атака дронов на Запорожье - количество раненых возросло

Количество раненых в результате вражеского удара по Запорожью возросло до семи. Об этом сообщает Полиция Запорожской области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты направили десятки беспилотников на жилые кварталы города. Из-за одного из попаданий в трехэтажке возник масштабный пожар, заблокированными оказались люди. Предварительно выявлено семеро раненых.

В результате попадания дрона в автомобиль погиб мужчина - говорится в сообщении.

Указывается, что зафиксированы также попадания по частному сектору и открытым участкам местности. Повреждено здание Запорожского национального университета. Полицейские обследуют районы попаданий с целью выявления пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В настоящее время сохраняется воздушная тревога. В городе фиксируются fpv-дроны. Просим граждан находиться в укрытиях и немедленно сообщать о необходимой помощи и местах попаданий - призвали в полиции.

В свою очередь начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что четыре человека в результате вражеской атаки на Запорожье получили осколочные ранения, травмы головы и контузии.

Напомним

Вечером во вторник, 16 июня, россияне атаковали один из районов Запорожья. В результате вражеского удара повреждения получило образовательное учреждение, взрывной волной выбиты окна, возник пожар.

Вражеский FPV-дрон атаковал гражданское авто под Запорожьем, есть погибшая и раненые