Массированная атака дронов на Запорожье - количество раненых возросло
Киев • УНН
Оккупанты атаковали жилые кварталы Запорожья десятками беспилотников. В результате ударов погиб мужчина в авто, еще семь человек получили ранения.
Количество раненых в результате вражеского удара по Запорожью возросло до семи. Об этом сообщает Полиция Запорожской области, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты направили десятки беспилотников на жилые кварталы города. Из-за одного из попаданий в трехэтажке возник масштабный пожар, заблокированными оказались люди. Предварительно выявлено семеро раненых.
В результате попадания дрона в автомобиль погиб мужчина
Указывается, что зафиксированы также попадания по частному сектору и открытым участкам местности. Повреждено здание Запорожского национального университета. Полицейские обследуют районы попаданий с целью выявления пострадавших и разрушений инфраструктуры.
В настоящее время сохраняется воздушная тревога. В городе фиксируются fpv-дроны. Просим граждан находиться в укрытиях и немедленно сообщать о необходимой помощи и местах попаданий
В свою очередь начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что четыре человека в результате вражеской атаки на Запорожье получили осколочные ранения, травмы головы и контузии.
Напомним
Вечером во вторник, 16 июня, россияне атаковали один из районов Запорожья. В результате вражеского удара повреждения получило образовательное учреждение, взрывной волной выбиты окна, возник пожар.
Вражеский FPV-дрон атаковал гражданское авто под Запорожьем, есть погибшая и раненые14.06.26, 17:21 • 4935 просмотров