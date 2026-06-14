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Вражеский FPV-дрон атаковал гражданское авто под Запорожьем, есть погибшая и раненые

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

В селе Беленькое Запорожского района российский дрон попал в автомобиль. Погибла 73-летняя женщина, еще четверо пожилых людей получили ранения.

Вражеский FPV-дрон атаковал гражданское авто под Запорожьем, есть погибшая и раненые

В Запорожском районе в результате атаки российского FPV-дрона на автомобиль погибла пожилая женщина. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Один человек погиб, еще четверо — ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. россияне атаковали fpv-дроном автомобиль в Беленьком. В результате удара погибла 73-летняя женщина. Ранены женщины 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина 

– заявил глава Запорожской ОВА.

Напомним

Утром вражеские БПЛА ударили по железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области. Повреждены локомотивы, ранения получили машинист и его помощник. 

Алла Киосак

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