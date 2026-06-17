Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф

После новостей о возможном подписании соглашения между США и Ираном мировые цены на нефть начали стремительно снижаться. Стоимость Brent уже опустилась ниже отметки 80 долларов за баррель, хотя еще несколько дней назад превышала 90 долларов. Для Украины это означает потенциальное удешевление топлива, однако на заправках этот процесс может оказаться значительно медленнее.

В то же время Украина продолжает наносить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Последней целью стал московский НПЗ. Может ли завершение конфликта на Ближнем Востоке обвалить нефтяные цены, когда украинцы почувствуют удешевление бензина и дизеля, а также способны ли удары по российским НПЗ создать для кремля настоящий топливный коллапс, в интервью УНН рассказал главный редактор "НефтеРынок" и энергетический эксперт Александр Сиренко.

Нефть может упасть даже до 50 долларов за баррель

Несмотря на резкое падение цен на нефть, говорить о завершении влияния ближневосточного кризиса пока рано. Ормузский пролив остается ограниченным для полноценного судоходства, а рынки сейчас реагируют преимущественно на ожидания будущего соглашения между США и Ираном.

Эксперт считает, что в случае окончательного завершения конфликта мировой нефтяной рынок может увидеть еще более существенное снижение цен.

Сейчас мы видим реакцию рынка не на сам мир, а на ожидания мира. Нужно помнить, что Ормузский пролив полностью не возобновил работу, Катар еще не вернулся к привычным объемам поставок, поэтому логистические риски никуда не исчезли. Однако если соглашение будет подписано и начнет работать, тогда вполне возможен сценарий, при котором все энергоносители, дорожавшие последние три месяца, начнут стремительно дешеветь. Мы можем увидеть не только нефть по 60 долларов за баррель, а даже и по 50 долларов - говорит эксперт.

Александр Сиренко отмечает, что такие ситуации уже были.

Я наблюдал несколько подобных кризисов, и после резкого скачка почти всегда происходило резкое падение. Да, оно может быть краткосрочным и длиться несколько недель, но такая тенденция вполне реальна - отметил эксперт.

Украинские АЗС не будут спешить снижать цены

Первые сигналы удешевления уже заметны на рынке, в то же время водители вряд ли быстро увидят аналогичную динамику на стелах автозаправочных станций. По словам Сиренко, украинские сети традиционно медленно реагируют на падение цен и гораздо быстрее реагируют на их рост.

Например, на границе дизельное топливо сегодня продается примерно по 62 гривны за литр, то есть рынок уже начал реагировать. На заправках ситуация иная, там традиционно начинают говорить о дорогих остатках, о топливе, которое было закуплено ранее по более высоким ценам. Мой прогноз прост – сети будут максимально долго растягивать процесс снижения цен. Подобную ситуацию мы видели в 2022 году, когда рынок уже стабилизировался, а заправки еще около двух месяцев постепенно выходили на справедливые цены - сказал эксперт.

Доллар не позволит вернуться к февральским ценам

Даже если мировые котировки вернутся к довоенным показателям, украинский рынок может не увидеть такого же масштабного удешевления из-за валютного фактора. Эксперт напоминает, что Украина почти полностью зависит от импорта нефтепродуктов.

За последние месяцы изменился курс валют. Если в начале иранского кризиса доллар стоил около 43,8 гривны, то сейчас он уже превышал 45 гривен. Мы импортируем практически все топливо, поэтому рассчитываемся не гривной. Валюта напрямую влияет на конечную цену на АЗС. Именно поэтому я не уверен, что мы увидим цены, которые были в феврале. Теоретически нефтяные котировки могут вернуться к тем же показателям, но из-за курса доллара разница все равно будет, по крайней мере гривна на литре разницы останется точно - отметил эксперт.

Прогнозы на конец года сейчас больше похожи на гадание

В последние дни звучат оценки, что нефть не сможет существенно подешеветь из-за долгосрочных контрактов, заключенных ранее. Впрочем, Сиренко призывает очень осторожно относиться к таким прогнозам, по его мнению, нынешний рынок слишком зависит от политических факторов.

Посмотрите, всего за несколько дней мы увидели падение с 93 до 78 долларов за баррель. И это произошло только на ожиданиях подписания соглашения, поэтому когда кто-то начинает рассказывать, что будет в конце года, я отношусь к этому очень осторожно, мы не знаем, что произойдет завтра, а уже пытаемся прогнозировать декабрь. Если посмотреть на последние десять лет, мировая экономика вполне нормально чувствовала себя и при нефти по 40–50 долларов за баррель - говорит он.

Завершение войны в Иране невыгодно кремлю

Стремительный рост нефтяных цен во время ближневосточного кризиса принес россии дополнительные доходы. Именно поэтому возвращение котировок к прежним уровням может стать для москвы болезненным ударом.

Эксперт подчеркивает, что война между Ираном и США фактически работала в пользу российского бюджета.

Война вокруг Ирана откровенно подыграла россии, они получили сверхприбыли от роста цен на нефть, российская экономика в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей. Поэтому когда цена сырья росла, они просто получали дополнительные деньги для финансирования своих расходов, в том числе военных. Если сейчас цены вернутся к прежним уровням, то эти сверхприбыли исчезнут, к тому же действуют дополнительные санкции и сохраняются скидки на российскую нефть. Поэтому для россии возвращение рынка к прежнему состоянию – это точно не позитивная новость - отметил эксперт.

Топливный коллапс возможен, но россияне будут пытаться адаптироваться

Оценивая последствия украинских ударов по НПЗ, эксперт предостерегает от завышенных ожиданий. По его мнению, дефицит топлива в россии будет усиливаться, но население и система снабжения будут пытаться приспособиться к новым условиям.

Люди имеют свойство адаптироваться. Это касается любой страны. Да, для россии нынешняя ситуация необычна, но нужно понимать, что там есть не только крупные НПЗ, по которым мы регулярно работаем. Есть еще десятки, а возможно более сотни мини-НПЗ, именно поэтому говорить о полной остановке нефтепереработки пока не стоит, в то же время мы уже видим результаты. В прошлом году во время ремонтной кампании было поражено 13 НПЗ, и это стало одной из причин дефицита. Сейчас территория таких проблем только расширяется. Другой вопрос — какой именно результат мы хотим получить - сказал эксперт.

Удары по НПЗ могут бить не только по бензину

По мнению Сиренко, важно смотреть на проблему шире, чем просто через призму очередей на заправках. Эксперт не исключает, что одной из ключевых задач может быть ограничение производства авиационного топлива.

Когда говорят о топливном кризисе, все сразу думают об автомобилях и заправках. Но есть еще другой аспект. Возможно, одна из целей заключается в том, чтобы ограничить производство авиакеросина. Если возникают проблемы с авиационным топливом, это уже непосредственно влияет на военные возможности. Поэтому оценивать эффективность ударов нужно значительно шире, чем просто по ценам на бензин или наличию топлива на заправках - говорит он.

Системность ударов может создать для россии серьезные проблемы

Говоря о перспективах дальнейшего давления на российскую нефтяную отрасль, эксперт подчеркивает, что ключевую роль играет не единичный успешный удар, а постоянство таких атак.

Нужно увеличивать дальность ударов и работать системно. Мы уже видим определенный результат. Например, россия была вынуждена разрешить использование топлива стандарта Евро-3 вместо Евро-5. Такие решения не принимаются просто так. Это означает, что часть оборудования на заводах работает не в полном объеме или имеет проблемы - отмечает Сиренко.

Эксперт считает, что максимальный результат — это когда завод полностью останавливается и прекращает работу. Но даже если этого не происходит, системное давление создает все больше проблем для российской экономики и военной машины.

Именно системность ударов и увеличение их дальности могут дать наибольший эффект в перспективе - подытожил эксперт.

Нефть продолжает падение после обвала ниже $80 на фоне соглашения США и Ирана