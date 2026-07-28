Россияне ночью атаковали жилой сектор Сум управляемыми авиабомбами — как минимум 4 раненых
Киев • УНН
В результате удара по окраине Сум ранен мужчина. В Недригайлове беспилотник попал в гражданский объект, ранены три человека.
Враг в ночь на вторник, 28 июля, нанес удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки ранения получил мужчина.
Медики оказывают помощь пострадавшему. Продолжается спасательная операция
Он также констатировал, что враг атаковал ударным беспилотником объект гражданской инфраструктуры в Недригайлове. На месте попадания возник пожар.
"Предварительно, ранены трое человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Все последствия вражеских атак выясняются", резюмировал начальник Сумской ОВА.
Напомним
Накануне в Белопольской общине на Сумщине вражеский дрон атаковал жилой сектор. Пострадали двое маленьких детей и их мать.
Семь КАБов ударили по Сумщине: пятеро раненых26.07.26, 23:10 • 4348 просмотров