Россияне ночью атаковали жилой сектор Сум управляемыми авиабомбами — как минимум 4 раненых

Враг в ночь на вторник, 28 июля, нанес удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки ранения получил мужчина.

Медики оказывают помощь пострадавшему. Продолжается спасательная операция - рассказал Григоров.

Он также констатировал, что враг атаковал ударным беспилотником объект гражданской инфраструктуры в Недригайлове. На месте попадания возник пожар.

"Предварительно, ранены трое человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Все последствия вражеских атак выясняются", резюмировал начальник Сумской ОВА.

Напомним

Накануне в Белопольской общине на Сумщине вражеский дрон атаковал жилой сектор. Пострадали двое маленьких детей и их мать.

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