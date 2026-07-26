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Семь КАБов ударили по Сумщине: пятеро раненых

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Вечером 26 июля российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами по Сумской общине. Ранены пять гражданских, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Семь КАБов ударили по Сумщине: пятеро раненых

Вечером в воскресенье, 26 июля, враг нанес удары управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, предварительно зафиксировано семь ударов КАБами.

Пострадали пятеро гражданских. Медики оказывают им необходимую помощь. Предварительно, тяжелораненых нет. В результате атаки врага повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт

- констатировал Григоров.

Он добавил, что сейчас продолжается обследование территории, все последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним

Накануне российский реактивный БпЛА попал в гражданский объект "Новой почты" в Сумах, унеся жизни трех водителей в возрасте 43, 53 и 48 лет. Из-за угрозы повторных атак спасатели не могли быстро ликвидировать последствия.

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Вадим Хлюдзинский

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