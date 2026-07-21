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В небе над Сумщиной за неделю обнаружили тысячу вражеских беспилотников, более 83% уничтожено - ОВА

Киев • УНН

 • 960 просмотра

За неделю в небе над Сумщиной обнаружили 1090 вражеских беспилотников. Силы обороны уничтожили или подавили более 900 БПЛА, что составляет 83% от всех обнаруженных.

В небе над Сумщиной за неделю обнаружили тысячу вражеских беспилотников, более 83% уничтожено - ОВА

За неделю в небе над Сумщиной обнаружили 1090 вражеских беспилотников. Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, подразделения Сил обороны уничтожили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы более 900 БПЛА – 83% от всех выявленных, передает УНН.

Детали

Как сообщил Григоров, атаки дронами различных типов остаются одной из наиболее интенсивных угроз для области. Россия ежедневно направляет их по нашим общинам и гражданской инфраструктуре.

Подразделения Сил обороны уничтожили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы более 900 БПЛА – 83% от всех выявленных. Среди них – 686 ударных и 38 разведывательных дронов. Еще 177 целей подавлено средствами РЭБ 

- добавил глава Сумской ОВА.

Григоров также заявил о постоянном взаимодействии с военным командованием и усилении необходимыми средствами подразделений, которые эффективно выявляют и уничтожают вражеские БПЛА. 

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Антонина Туманова

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