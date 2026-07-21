россияне нанесли повторный удар во время тушения пожара после атаки на ТЦ "Эпицентр" в Сумах
Киев • УНН
Российские войска атаковали спасателей во время тушения пожара после удара по ТЦ "Эпицентр" в Сумах. В результате обстрела ранены шесть человек, среди которых четверо детей.
Российские войска повторно ударили по спасателям во время тушения пожара после атаки рф на ТЦ "Эпицентр" в Сумах, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, россияне нанесли серию ударов по Сумам и атаковали спасателей.
"Реактивный БпЛА оккупантов попал в 9-этажный жилой дом. Возгорание возникло на первом этаже. Спасатели эвакуировали жителей многоэтажки. В результате удара травмированы 6 человек, среди них — 4 ребенка", — отметили в ГСЧС.
Из-за вражеского обстрела, указали в ГСЧС, "возник масштабный пожар в торговом центре". "Как только спасатели начинали тушение, враг наносил повторные удары. Во время одной из атак уничтожен служебный автомобиль и одно транспортное средство ГСЧС повреждено", — сообщили в ГСЧС.
Также отмечается, что была атакована придомовая территория. Загорелись два автомобиля. Спасатели ликвидировали пожар.
По данным полиции Сумщины, в течение прошлых суток в Сумской громаде в результате попадания вражеского БпЛА ранения и травмы получили шесть человек, среди которых четверо детей: мальчики в возрасте 7 и 8 лет, девочки в возрасте 12 и 16 лет, а также 39-летний мужчина и 38-летняя женщина.
Повреждены два многоквартирных дома, помещение торгового центра, здание ТЦ "Эпицентр", гражданский автомобиль, контактная троллейбусная линия и оборудование автозаправочной станции, указали в полиции.
Всего десять человек пострадали из-за вражеских атак на Сумщине в течение прошлых суток.
В Сумах в результате атаки российских дронов пострадали шесть человек, возник пожар в "Эпицентре"20.07.26, 23:30 • 2652 просмотра