В Сумах в результате атаки российских дронов пострадали шесть человек, возник пожар в "Эпицентре"
Киев • УНН
В результате удара российского БПЛА по Сумам пострадали шесть человек. Беспилотник попал в ТЦ Эпицентр, где возник пожар.
Число пострадавших в результате российской атаки на Сумы возросло до шести, среди них четверо детей. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
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По словам Григорова, российский реактивный беспилотник ударил возле многоэтажного жилого дома.
Двое взрослых и четверо детей пострадали в результате удара российского реактивного БПЛА возле многоэтажки в Сумах
Глава ОВА уточнил, что в больницы госпитализировали 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку. По его словам, их повреждения не являются тяжелыми. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации.
После этого, по словам Григорова, российские войска продолжили атаку и нанесли еще два удара в том же районе города.
В результате одного из них возник масштабный пожар на территории торгового центра
По сообщениям местных СМИ, речь идет о торговом центре "Эпицентр". Информация о возможных пострадавших в результате этого удара уточняется.
Все попадания – по гражданским объектам. Россияне сознательно били по территории, где расположены жилые дома и другая гражданская инфраструктура
Враг нанес удар беспилотником по жилому сектору Сум: повреждена многоэтажка, двое пострадавших20.07.26, 21:54 • 1408 просмотров