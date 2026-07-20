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В Сумах в результате атаки российских дронов пострадали шесть человек, возник пожар в "Эпицентре"

Киев • УНН

 • 362 просмотра

В результате удара российского БПЛА по Сумам пострадали шесть человек. Беспилотник попал в ТЦ Эпицентр, где возник пожар.

В Сумах в результате атаки российских дронов пострадали шесть человек, возник пожар в "Эпицентре"

Число пострадавших в результате российской атаки на Сумы возросло до шести, среди них четверо детей. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Подробности

По словам Григорова, российский реактивный беспилотник ударил возле многоэтажного жилого дома.

Двое взрослых и четверо детей пострадали в результате удара российского реактивного БПЛА возле многоэтажки в Сумах

– сообщил он.

Глава ОВА уточнил, что в больницы госпитализировали 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку. По его словам, их повреждения не являются тяжелыми. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации.

После этого, по словам Григорова, российские войска продолжили атаку и нанесли еще два удара в том же районе города.

В результате одного из них возник масштабный пожар на территории торгового центра

– отметил он.

По сообщениям местных СМИ, речь идет о торговом центре "Эпицентр". Информация о возможных пострадавших в результате этого удара уточняется.

Все попадания – по гражданским объектам. Россияне сознательно били по территории, где расположены жилые дома и другая гражданская инфраструктура

– подчеркнул глава Сумской ОВА.

Враг нанес удар беспилотником по жилому сектору Сум: повреждена многоэтажка, двое пострадавших20.07.26, 21:54 • 1408 просмотров

Степан Гафтко

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