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Враг нанес удар беспилотником по жилому сектору Сум: повреждена многоэтажка, двое пострадавших

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Россияне нанесли удар реактивным БПЛА по жилому сектору Сум, повредив многоэтажку. Как минимум двое человек пострадали, им оказывают помощь.

Враг нанес удар беспилотником по жилому сектору Сум: повреждена многоэтажка, двое пострадавших

Вечером россияне нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум, повреждена многоэтажка, по меньшей мере два человека пострадали. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Этим вечером россияне нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. Предварительно, враг применил реактивный БпЛА 

- сообщил Григоров.

По его словам, в результате попадания поврежден многоэтажный жилой дом.

Пострадали по меньшей мере два человека. Им оказывают необходимую помощь. На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки 

- добавил Григоров.

Глава Сумской ОВА добавил, что сохраняется угроза повторных ударов.

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Антонина Туманова

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