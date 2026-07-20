Враг нанес удар беспилотником по жилому сектору Сум: повреждена многоэтажка, двое пострадавших
Киев • УНН
Россияне нанесли удар реактивным БПЛА по жилому сектору Сум, повредив многоэтажку. Как минимум двое человек пострадали, им оказывают помощь.
Вечером россияне нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум, повреждена многоэтажка, по меньшей мере два человека пострадали. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Этим вечером россияне нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. Предварительно, враг применил реактивный БпЛА
По его словам, в результате попадания поврежден многоэтажный жилой дом.
Пострадали по меньшей мере два человека. Им оказывают необходимую помощь. На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки
Глава Сумской ОВА добавил, что сохраняется угроза повторных ударов.
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