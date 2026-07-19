В Сумах из-за российской атаки 19 июля погиб мужчина - ОВА
Киев • УНН
Из-под завалов собственного дома деблокировали тело погибшего мужчины. российские военные сбросили 7 авиабомб на гражданскую инфраструктуру Сум.
В результате российской атаки на Сумы 19 июля погиб человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
Детали
К сожалению, из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины. Он находился в собственном доме, когда враг нанес удар управляемой авиабомбой
Контекст
Утром 19 июля российские оккупанты сбросили 7 авиабомб на гражданскую инфраструктуру Сум. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате ночной российской атаки на Киев 19 июля погиб один человек
Впоследствии количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.
Сейчас в столичных больницах на стационаре находится 9 из 15 пострадавших в результате российской атаки на Киев 19 июля.