кремль продолжает продвигать мессенджер MAX - против Apple возбудили антимонопольное дело
Киев • УНН
российские власти возбудили дело против Apple из-за отказа устанавливать мессенджер MAX. Это часть политики создания изолированного цифрового пространства для контроля и слежки.
российские власти продолжают кампанию по навязыванию россиянам мессенджера MAX. Таким образом кремль стремится обеспечить массовое распространение подконтрольных государству цифровых платформ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.
Детали
По информации ЦПД, российские власти возбудили антимонопольное дело против Apple из-за отказа компании от предустановки подконтрольного государству MAX и российского магазина приложений. Таким образом кремль стремится обеспечить их массовое распространение среди пользователей.
Продвижение собственных платформ является частью политики кремля по созданию контролируемой государством цифровой среды, в которой международные сервисы постепенно ограничиваются и блокируются, а их место занимают подконтрольные кремлю цифровые платформы
По словам ЦПД, кремль работает над усилением контроля над интернет-инфраструктурой, блокировкой мессенджеров и созданием базы IMEI мобильных устройств, а продвижение мессенджера MAX является еще одним элементом этой политики.
В совокупности такие решения свидетельствуют о последовательном курсе россии на формирование так называемого цифрового занавеса. Цель рф - создать изолированное цифровое пространство, в котором ключевые сервисы и интернет-инфраструктура находятся под полным контролем государства и используются для тотальной слежки за населением и распространения пропаганды
Напомним
кремль продолжает изолировать интернет в рф. Минцифры рф рекомендует устанавливать государственные сертификаты для доступа к российским сайтам через иностранные браузеры. Это позволит властям контролировать проверку онлайн-ресурсов и усилить пропаганду.