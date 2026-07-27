Путин поручил готовить бюджет РФ к продолжению войны - росСМИ

Военные расходы РФ останутся приоритетом при подготовке бюджета страны-агрессора на ближайшие три года. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает УНН со ссылкой на The Moscow Times.

Детали

Отмечается, что на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва, завершившей свою работу 27 июля, Путин обвинил Запад в запуске "русофобской машины", "мировых рекордах" по санкциям и сказал, что "никому и никогда" не удастся "сломать народ России".

Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных основах в полном соответствии с конституцией Российской Федерации и готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам - сказал Путин.

Указывается, что в закон о госбюджете-2026 правительство РФ изначально закладывало 12,9 трлн рублей по статье "национальная оборона". Однако по факту военный бюджет превысит план на 4-5 трлн рублей.

Фактические расходы бюджета на войну с Украиной уже по итогам первого квартала достигли 5,9 триллиона рублей. ... По сравнению с тем же периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия увеличились на 29,9%, по сравнению с январем-мартом 2024 года - на 68,7%, по сравнению с 2023 годом - на 129%, а если сравнивать с первым кварталом 2022-го - в 4,6 раза - говорится в статье.

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Авторы добавляют, что с 2022 года война против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 53,079 триллиона рублей, или $746,6 млрд. Эта сумма покрывает 28 лет текущих расходов бюджета на здравоохранение, 30 лет расходов на образование и 100 годовых бюджетов крупных регионов РФ, таких как Красноярский край или Свердловская область.

Напомним

министр иностранных дел РФ сергей лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы не выполнили договоренностей о завершении войны в Украине, которые, по его словам, были достигнуты во время встречи президентов владимира путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

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