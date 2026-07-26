российский диктатор владимир путин в очередной раз решил прямо показать свое истинное лицо. Он заявил, что рано или поздно Украина "потеряет свои западные земли, которые были подарком Советского Союза" и считает, что эти территории отойдут Польше, Румынии и Венгрии. Об этом он заявил во время встречи с военнослужащими российского военно-морского флота, передает УНН.

Детали

Диктатор заявил, что россия "не начинала" никакой войны, а "реагировала на действия Украины, которая начала боевые действия при содействии Запада". Он в очередной раз решил блеснуть своим "знанием" истории.

Левобережье всегда считалось не просто ориентированным на россию, а частью россии. Что касается Донбасса - я читал архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в состав советской россии. А потом из более западных регионов Украины приехали большевики и убедили владимира ленина отдать эту часть в УССР, которая тогда формировалась - такую чушь заявил диктатор.

О том, что до установления советской власти существовали Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика, российский руководитель решил не упоминать.

Он не остановился и заявил, что "единственным гарантом территориальной целостности Украины была именно россия, но Украина сочла нужным, возможным и выгодным для себя объявить россию своим врагом".

Они (Украина - ред.) объявили русских нетитульной нацией. А кто же они тогда? - говорится в заявлении путина.

Дополнительно

Это не первое подобное заявление российского диктатора. В апреле 2008 года, во время заседания совета россия-НАТО он заявил, что "Украина - это не государство". Об этом сообщали СМИ Украины, россии и ряда других государств мира.

Глава кремля уже тогда намекал на то, что Украина "прекратит свое существование", если возьмет курс на вступление в НАТО.

Кроме того, еще в 2005 году во время выступления перед федеральным собранием рф Путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".

Также он неоднократно делал заявления о том, что "Советский Союз является исторической россией, которая просто имела другое название". Он говорил об этом в 2011 и 2022 годах.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.