путин снова "блеснул знанием" истории и заговорил о претензиях соседей на запад Украины
Киев • УНН
российский диктатор заявил, что Украина "рано или поздно потеряет западные земли", которые он назвал "подарком СССР". Он также утверждал, что "единственным гарантом территориальной целостности Украины была именно россия".
российский диктатор владимир путин в очередной раз решил прямо показать свое истинное лицо. Он заявил, что рано или поздно Украина "потеряет свои западные земли, которые были подарком Советского Союза" и считает, что эти территории отойдут Польше, Румынии и Венгрии. Об этом он заявил во время встречи с военнослужащими российского военно-морского флота, передает УНН.
Детали
Диктатор заявил, что россия "не начинала" никакой войны, а "реагировала на действия Украины, которая начала боевые действия при содействии Запада". Он в очередной раз решил блеснуть своим "знанием" истории.
Левобережье всегда считалось не просто ориентированным на россию, а частью россии. Что касается Донбасса - я читал архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в состав советской россии. А потом из более западных регионов Украины приехали большевики и убедили владимира ленина отдать эту часть в УССР, которая тогда формировалась
О том, что до установления советской власти существовали Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика, российский руководитель решил не упоминать.
Он не остановился и заявил, что "единственным гарантом территориальной целостности Украины была именно россия, но Украина сочла нужным, возможным и выгодным для себя объявить россию своим врагом".
Они (Украина - ред.) объявили русских нетитульной нацией. А кто же они тогда?
Дополнительно
Это не первое подобное заявление российского диктатора. В апреле 2008 года, во время заседания совета россия-НАТО он заявил, что "Украина - это не государство". Об этом сообщали СМИ Украины, россии и ряда других государств мира.
Глава кремля уже тогда намекал на то, что Украина "прекратит свое существование", если возьмет курс на вступление в НАТО.
Кроме того, еще в 2005 году во время выступления перед федеральным собранием рф Путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".
Также он неоднократно делал заявления о том, что "Советский Союз является исторической россией, которая просто имела другое название". Он говорил об этом в 2011 и 2022 годах.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.