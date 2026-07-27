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В ТЦК заявили, что журналиста Шульгата задержали как нарушителя воинского учета и направили на ВВК

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

В Киевском ТЦК сообщили, что Евгения Шульгата задержали как нарушителя воинского учета из-за несвоевременного прохождения ВВК. Его направили на комиссию для устранения причины правонарушения.

В ТЦК заявили, что журналиста Шульгата задержали как нарушителя воинского учета и направили на ВВК

В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что журналиста Евгения Шульгата задержали как нарушителя воинского учета — вовремя не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке, передает УНН.

27.07.2026 Евгений Шульгат был доставлен представителями Национальной полиции в один из РТЦК и СП города Киева как нарушитель воинского учета. В ходе проверки установлено, что указанный гражданин вовремя не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке 

- говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что с целью устранения причины правонарушения Шульгат направлен на прохождение ВВК.

Напомним

В Киеве полиция задержала журналиста Hromadske Евгения Шульгата и надела на него наручники. Официальная версия — проблемы с учетными документами, однако в СМИ подозревают, что коллега мог пострадать из-за профессиональной деятельности.

Антонина Туманова

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