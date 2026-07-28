Оккупанты начали передачу земельных участков на ВГТ Запорожья участникам "сво" - ЦНС

Оккупационная администрация официально начала передачу земельных участков на временно оккупированной части Запорожской области участникам так называемой "специальной военной операции". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующий механизм уже запущен, а оккупационные органы формируют перечень участков и очереди на их получение.

Формально это подается как "социальная поддержка ветеранов", однако фактически речь идет о распоряжении землями, принадлежащими Украине, без каких-либо законных оснований. Таким образом оккупационная власть использует временно захваченные территории как ресурс для поощрения военнослужащих, принимавших участие в войне против Украины - говорится в статье.

Указывается, что передача земельных участков является частью политики закрепления российского присутствия на оккупированных территориях.

"Помимо материального поощрения участников войны, оккупационная администрация стремится изменить демографическую ситуацию, заселяя ВОТ лицами, лояльными к российской власти", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

На ВОТ Херсонщины оккупационная администрация выделила более 87 гектаров под новый жилой район в Каланчаке. Застройка предназначена для россиян, которых завозят на ВОТ, а не для местных жителей.

кремль приказал готовить захваченные украинские земли на ВТО под логистику войны - ЦНС