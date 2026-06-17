Нефть продолжает падение после обвала ниже $80 на фоне соглашения США и Ирана

$44.820.0052.040.18
ukenru
05:59 • 1320 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
02:33 • 10844 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
16 июня, 18:10 • 27975 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
16 июня, 13:35 • 48245 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 49060 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 42818 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
16 июня, 11:55 • 39706 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф
Эксклюзив
16 июня, 11:30 • 27507 просмотра
H3Operations, несмотря на сложный маршрут, оперативно перебросила вертолет Ми-8 из Южного Судана в Грецию для тушения пожаров
16 июня, 10:19 • 23187 просмотра
Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"
16 июня, 10:14 • 8558 просмотра
Доллар по 51 гривне и рост зарплат: правительство представило бюджетный план на три года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
59%
748мм
Популярные новости
Более 78% россиян негативно реагируют на официальные заявления властей рф - ЦПД16 июня, 21:30 • 10020 просмотра
Миллиардер и меценат Говард Баффет лично присоединился к эвакуации жителей КупянщиныPhoto16 июня, 22:02 • 7200 просмотра
Массированная атака дронов на Запорожье - количество раненых возрослоPhoto16 июня, 23:38 • 6064 просмотра
Трамп ошеломил европейцев планами в отношении россии на саммите G7 — Politico17 июня, 00:14 • 13581 просмотра
НПЗ, нефтебазы и терминалы в портах: в ЦПД показали карту ударов СОУ по нефтяным объектам рф в июнеPhoto01:20 • 8150 просмотра
публикации
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 43729 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 54327 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 60085 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 75429 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 70439 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Иван Федоров
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 39658 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 53677 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 101837 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 99642 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 102763 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent
Шахед-136

Нефть продолжает падение после обвала ниже $80 на фоне соглашения США и Ирана

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Цены на нефть упали из-за мирного соглашения США и Ирана по разблокировке Ормузского пролива. Однако полное восстановление поставок может занять месяцы.

Нефть продолжает падение после обвала ниже $80 на фоне соглашения США и Ирана

Цены на нефть в среду немного снизились, продолжив падение предыдущей сессии, на фоне того, как инвесторы оценивали мирное соглашение между США и Ираном, хотя неопределенность относительно полного возобновления судоходства через Ормузский пролив ограничила дальнейшее падение, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 16 центов, или на 0,2%, до $78,80 за баррель к 03:40 GMT (07:30 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 25 центов, или на 0,3%, до $75,80 за баррель.

Оба бенчмарка показали падение примерно на 5% вторую сессию подряд во вторник, достигнув трехмесячных минимумов, на фоне надежд на то, что соглашение между США и Ираном позволит осуществлять поставки нефти через пролив.

"Рынки в целом исключают заложенную в ценах на нефть геополитическую надбавку за риск", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

"Тем не менее, путь к нормализации остается далеко не простым. Хотя политические соглашения, возможно, и продвигаются, физическое движение танкеров через пролив еще не полностью восстановилось", - отметила она.

Соглашение предусматривает снятие Соединенными Штатами блокады иранских портов, в то время как Тегеран разрешит движение нефтяных танкеров через пролив, фактически заблокированный после ударов США и Израиля 28 февраля.

"Нефтяные рынки снизились на фоне ожиданий открытия Ормузского пролива после мирного соглашения, но трейдеры воздержались от дальнейших продаж в ожидании деталей", - сказал Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment.

Он добавил, что цена на WTI, вероятно, будет оставаться волатильной в диапазоне 10 долларов выше или ниже 80 долларов за баррель.

До закрытия пролива через него проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и СПГ.

Подробности временного мирного соглашения начали появляться во вторник: президент США Дональд Трамп заявил, что оно исключает ядерное оружие для Тегерана, а американский чиновник сказал, что после подписания соглашения Иран сможет продавать нефть.

Меморандум о взаимопонимании, еще не обнародованный, продлевает еще на 60 дней хрупкое перемирие, согласованное в апреле, чтобы дать возможность для переговоров о постоянном прекращении огня.

Тем не менее, представители отрасли говорят, что полное возвращение к довоенным уровням добычи и переработки, вероятно, займет недели, месяцы или даже годы.

Поставки нефти после соглашения с Ираном могут вернуться к норме только через несколько месяцев - AP15.06.26, 14:57 • 3784 просмотра

Израиль дистанцировался как от апрельского соглашения о прекращении огня, так и от последнего американо-иранского соглашения, что усиливает неопределенность относительно его соблюдения.

По сообщению ливанского National News Agency, во вторник израильские беспилотники нанесли удары по трем автомобилям на юге Ливана, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и еще несколько получили ранения, что вызвало редкое публичное осуждение со стороны Трампа.

Данные свидетельствуют, что объем переработки нефти в Китае в мае снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув самого низкого уровня почти за четыре года, что также свидетельствует о том, что нефтеперерабатывающие заводы начали использовать запасы на фоне войны с Ираном.

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США сократились на 8,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 12 июня. Объемы добычи превзошли ожидания, прогнозировавшие сокращение на 4,6 миллиона баррелей.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Нефть марки Brent
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Иран