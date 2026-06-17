Нефть продолжает падение после обвала ниже $80 на фоне соглашения США и Ирана

Цены на нефть в среду немного снизились, продолжив падение предыдущей сессии, на фоне того, как инвесторы оценивали мирное соглашение между США и Ираном, хотя неопределенность относительно полного возобновления судоходства через Ормузский пролив ограничила дальнейшее падение, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 16 центов, или на 0,2%, до $78,80 за баррель к 03:40 GMT (07:30 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 25 центов, или на 0,3%, до $75,80 за баррель.

Оба бенчмарка показали падение примерно на 5% вторую сессию подряд во вторник, достигнув трехмесячных минимумов, на фоне надежд на то, что соглашение между США и Ираном позволит осуществлять поставки нефти через пролив.

"Рынки в целом исключают заложенную в ценах на нефть геополитическую надбавку за риск", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

"Тем не менее, путь к нормализации остается далеко не простым. Хотя политические соглашения, возможно, и продвигаются, физическое движение танкеров через пролив еще не полностью восстановилось", - отметила она.

Соглашение предусматривает снятие Соединенными Штатами блокады иранских портов, в то время как Тегеран разрешит движение нефтяных танкеров через пролив, фактически заблокированный после ударов США и Израиля 28 февраля.

"Нефтяные рынки снизились на фоне ожиданий открытия Ормузского пролива после мирного соглашения, но трейдеры воздержались от дальнейших продаж в ожидании деталей", - сказал Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment.

Он добавил, что цена на WTI, вероятно, будет оставаться волатильной в диапазоне 10 долларов выше или ниже 80 долларов за баррель.

До закрытия пролива через него проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и СПГ.

Подробности временного мирного соглашения начали появляться во вторник: президент США Дональд Трамп заявил, что оно исключает ядерное оружие для Тегерана, а американский чиновник сказал, что после подписания соглашения Иран сможет продавать нефть.

Меморандум о взаимопонимании, еще не обнародованный, продлевает еще на 60 дней хрупкое перемирие, согласованное в апреле, чтобы дать возможность для переговоров о постоянном прекращении огня.

Тем не менее, представители отрасли говорят, что полное возвращение к довоенным уровням добычи и переработки, вероятно, займет недели, месяцы или даже годы.

Поставки нефти после соглашения с Ираном могут вернуться к норме только через несколько месяцев - AP

Израиль дистанцировался как от апрельского соглашения о прекращении огня, так и от последнего американо-иранского соглашения, что усиливает неопределенность относительно его соблюдения.

По сообщению ливанского National News Agency, во вторник израильские беспилотники нанесли удары по трем автомобилям на юге Ливана, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и еще несколько получили ранения, что вызвало редкое публичное осуждение со стороны Трампа.

Данные свидетельствуют, что объем переработки нефти в Китае в мае снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув самого низкого уровня почти за четыре года, что также свидетельствует о том, что нефтеперерабатывающие заводы начали использовать запасы на фоне войны с Ираном.

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США сократились на 8,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 12 июня. Объемы добычи превзошли ожидания, прогнозировавшие сокращение на 4,6 миллиона баррелей.