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Поставки нефти после соглашения с Ираном могут вернуться к норме только через несколько месяцев - AP

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Возобновление поставок нефти займет месяцы из-за логистических проблем и рисков безопасности. Несмотря на соглашение, цены остаются выше довоенного уровня.

Поставки нефти после соглашения с Ираном могут вернуться к норме только через несколько месяцев - AP

Высокие цены на нефть и бензин, а также проблемы с поставками энергоносителей не будут решены за одну ночь, несмотря на мирное соглашение с Ираном и открытие Ормузского пролива, объявленные в воскресенье, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По словам экспертов по энергетике, вероятно, потребуются месяцы, прежде чем энергетические компании смогут возобновить работу до уровня, удовлетворяющего мировой спрос. Медленные темпы процесса доставки и переработки нефти, а также сомнения в безопасности движения по проливу означают, что эффект не будет заметен сразу, сказали они.

Суда, загруженные нефтью, застряли в Персидском заливе уже более чем на три месяца, не имея возможности безопасно проходить водным путем, по которому до начала войны обычно перевозилась примерно пятая часть мировых запасов нефти и бензина.

"Потребуется время, чтобы люди чувствовали себя комфортно, а страхование было обеспечено... особенно для того, чтобы люди на местах могли возобновить работу некоторых из этих активов", - сказал Дэниел Эванс, руководитель глобального отдела исследований топлива и переработки в S&P Global Energy.

Однако цены на нефть в понедельник в начале года упали после объявления сделки.

Нефть марки Brent, международный стандарт, снизилась на 3,45 доллара до 83,89 доллара за баррель. Американская эталонная нефть потеряла 4,03 доллара до 80,85 доллара за баррель.

Эти цены все еще значительно выше примерно 70 долларов за баррель, по которым торговалась нефть до начала войны.

По словам Эванса, по мере снижения цен, застрявшие корабли должны будут выйти из пролива, а затем для загрузки придется зайти новым танкерам.

"Чтобы завести судно, нужно быть уверенным, что у вас достаточно большой запас времени, чтобы завести его, загрузить и вывести", - добавил он.

Нефтяные танкеры также движутся медленно, пояснил он. Требуются месяцы, чтобы добраться от пролива до дальних стран, доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод для переработки, а затем прибыть в конечный пункт назначения.

Кроме того, некоторые производители на Ближнем Востоке приостановили добычу нефти, когда у них закончились места для хранения. Возобновление этих операций может быть медленным процессом.

Такие страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, где есть альтернативные трубопроводы или маршруты для доставки нефти, кроме Ормузского пролива, могут быть одними из тех, кто быстрее всех восстановит производство, сказал Алан Гелдер, старший вице-президент по переработке, химикатам и нефтяным рынкам аналитической фирмы Wood Mackenzie.

"Но такие места, как Ирак, могут столкнуться с гораздо большими трудностями, на фоне того, как там было гораздо больше закрытий, их месторождения сложнее... вполне возможно, что потребуется около года, прежде чем они восстановятся", – сказал он.

Инвестиции в энергетическую систему, результаты которых могут быть заметны только через годы, остановились после закрытия пролива, сказал Гелдер. Поэтому потребуется время, чтобы этот капитал перезапустился.

Страны, которые прекратили добычу нефти, не захотят возобновлять ее, пока не будут знать, что работа пролива стабильна и долговечна, и что прекращение огня продлится более 30 или 60 дней, сказал Даниэль Стернофф, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

"Мы не знаем, что означает "открытый" или какой будет скорость вывоза застрявшего материала", – сказал он.

"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций15.06.26, 01:00 • 51835 просмотров

Юлия Шрамко

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