Зеленский и Бернем поднялись на борт украинского корабля "Черкассы"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поднялись на палубу одного из украинских противоминных кораблей – "Черкассы", передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, это судно класса Sandown, которое вместе с кораблем "Чернигов" Украина получила от Британии в январе 2023 года. Они названы в честь морских тральщиков, которые в 2014 году оказывали сопротивление во время российской оккупации Крыма.

Остальные три судна – класса Alkmaar, два из которых Украине передали Нидерланды и еще одно – Бельгия. Во время визита в Нидерланды в апреле этого года Глава государства встречался с экипажем корабля "Геническ" во время тренировок. Уже в июне корабль был включен в состав ВМС Украины.

Великобритания предоставит Украине технологии РЭБ для защиты дронов - Зеленский

Кроме того, лидерам продемонстрировали британский дрон Windracers ULTRA с дальностью полета до 2000 километров, предназначенный для транспортировки боеприпасов, военного снаряжения и медицинских грузов на большие расстояния; португальский многоцелевой беспилотный комплекс TEKEVER AR3 EVO, осуществляющий разведку, наведение на цели, ретрансляцию связи и радиоэлектронную борьбу, которые активно применяют украинские воины; британский безэкипажный надводный аппарат Kraken K3 Scout, который может работать автономно до 30 суток и перевозить грузы до 600 килограммов.

Зеленский и премьер-министр Британии пообщались с украинскими и британскими моряками, прошедшими учения Sea Breeze

Напомним

Министерство обороны Украины учреждает группировку противоминных сил в Черном море. Правительство уже приняло постановление, регламентирующее финансирование для реализации проекта по противоминной безопасности в море.

Постановление правительства открывает финансирование для реализации проекта по поставке и обслуживанию двух противоминных британских кораблей класса "Sandown" – "Черкассы" и "Чернигов", как это предусмотрено Рамочным соглашением между правительствами Украины и Великобритании.