Великобритания предоставит Украине технологии РЭБ для защиты дронов - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что на встрече с премьером Британии Энди Бернемом обсудили защиту Украины, а также решение Лондона предоставить Киеву технологии РЭБ для защиты украинских дронов.
Великобритания решила предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Британии Энди Бернемом, передает УНН.
Обсудили нашу защиту. Для Украины важно, чтобы и в небе, и на море было достаточно возможностей защищать жизни. Также говорили о развитии совместного оборонного производства. Благодарен Британии за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Точно будет полезно на поле боя. Вместе можем сделать еще больше в сфере дронов и других технологий
Президент добавил, что пригласил Энди в Украину.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на авианосце HMS Queen Elizabeth. Стороны обсудили защиту Украины и развитие совместного оборонного производства.