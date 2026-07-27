Великобритания предоставит Украине технологии РЭБ для защиты дронов - Зеленский

Великобритания решила предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Британии Энди Бернемом, передает УНН.

Обсудили нашу защиту. Для Украины важно, чтобы и в небе, и на море было достаточно возможностей защищать жизни. Также говорили о развитии совместного оборонного производства. Благодарен Британии за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Точно будет полезно на поле боя. Вместе можем сделать еще больше в сфере дронов и других технологий - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что пригласил Энди в Украину.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на авианосце HMS Queen Elizabeth. Стороны обсудили защиту Украины и развитие совместного оборонного производства.