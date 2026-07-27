Зеленский и премьер-министр Британии пообщались с украинскими и британскими моряками, прошедшими учения Sea Breeze

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьером Великобритании Энди Бернемом пообщались в Портсмуте с украинскими и британскими моряками, передает УНН.

Вместе с Премьер-министром Великобритании Энди Бернемом пообщались в Портсмуте с украинскими и британскими моряками. Они как раз прошли совместные многонациональные учения Sea Breeze. Очень важно, что наши подразделения показали хороший уровень подготовки в морском разминировании - отметил Зеленский.

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По словам Зеленского, Украина все больше сближается со странами НАТО, и, безусловно, наши ВМС и Вооруженные Силы в целом своими знаниями и умениями добавляют нашей общей безопасности в Европе.

Благодарю наших воинов за службу и профессионализм. Благодарен Великобритании и всем партнерам за поддержку - резюмировал Глава государства.

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