Зеленский и премьер-министр Британии пообщались с украинскими и британскими моряками, прошедшими учения Sea Breeze
Киев • УНН
Президент Украины и премьер-министр Великобритании встретились с украинскими и британскими моряками после учений Sea Breeze. Зеленский отметил сближение с НАТО и важность совместной безопасности в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьером Великобритании Энди Бернемом пообщались в Портсмуте с украинскими и британскими моряками, передает УНН.
Вместе с Премьер-министром Великобритании Энди Бернемом пообщались в Портсмуте с украинскими и британскими моряками. Они как раз прошли совместные многонациональные учения Sea Breeze. Очень важно, что наши подразделения показали хороший уровень подготовки в морском разминировании
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По словам Зеленского, Украина все больше сближается со странами НАТО, и, безусловно, наши ВМС и Вооруженные Силы в целом своими знаниями и умениями добавляют нашей общей безопасности в Европе.
Благодарю наших воинов за службу и профессионализм. Благодарен Великобритании и всем партнерам за поддержку
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