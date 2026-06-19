Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощи
Киев • УНН
Президент Украины призвал ЕС как можно быстрее использовать разблокированные 6 млрд евро на ПВО и боеприпасы. Также он попросил подготовить зимний пакет помощи с газом и ракетами.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза как можно скорее использовать разблокированные 6 млрд евро из European Peace Facility на нужды украинской обороны, а также начать подготовку зимнего пакета поддержки. Об этом глава государства заявил во время обращения к участникам заседания Европейского совета, сообщает УНН.
Детали
По словам Зеленского, средства должны быть направлены на те направления, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.
Очень важно, что средства European Peace Facility сейчас были разблокированы. Это 6 миллиардов евро. Это значительная сумма, ее нужно использовать на то, что действительно помогает защищать жизни
ПВО, боеприпасы и защита энергетики
Глава государства отметил, что финансирование можно использовать для усиления противовоздушной обороны, закупки дальнобойных боеприпасов и защиты энергетической инфраструктуры Украины.
Пожалуйста, поддержите быстрое использование этих средств, чтобы ни одна жизнь не была потеряна из-за задержек
Украина просит подготовиться к зиме
Президент также заявил, что Украина стремится завершить войну до наступления зимы дипломатическим путем и через усиление давления на Россию, однако в то же время необходимо готовиться к возможному продолжению боевых действий.
Если война продолжится, то нам понадобится зимний пакет помощи. Он должен охватывать энергетический пакет – газ, дизель и необходимое энергетическое оборудование – и ракетный пакет как минимум на 300 ракет на зиму
Зеленский призвал европейских партнеров начать подготовку такого пакета уже сейчас, параллельно с активизацией дипломатических усилий.
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