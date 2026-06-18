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Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается восполнение в размере около $13 млрд уже в июне - НБУ

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В июне Украина ожидает около 13 миллиардов долларов помощи, в том числе по программам ERA и USL. НБУ прогнозирует рост резервов и покрытие бюджетного дефицита.

Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается восполнение в размере около $13 млрд уже в июне - НБУ

Объемы международной финансовой помощи Украине за пять месяцев этого года были ниже прогноза, но ожидается наверстывание, и уже в июне Украина может получить около 13 миллиардов долларов от партнеров, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

В январе-мае внешняя финансовая помощь была меньше, чем предполагалось, однако в дальнейшем ожидается наверстывание поступлений. Так, в июне Украина может получить около 13 млрд долл. США как за счет помощи от отдельных стран, так и по действующим программам поддержки: Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) и Ukraine Support Loan (USL)

- отметили в Нацбанке.

Как указали у регулятора, "прогресс в переговорах с МВФ, в частности достижение соглашения на уровне персонала (Staff Level Agreement), является важным шагом для дальнейшего поступления финансирования по четырехлетней программе Extended Fund Facility (EFF)".

НБУ и в дальнейшем ожидает поступления достаточных объемов внешнего финансирования, которых будет хватать как для финансирования дефицита бюджета, так и для роста уровня международных резервов, что важно для дальнейшего обеспечения устойчивости валютного рынка

- сообщили в Нацбанке.

Как указано, "в течение последних недель снизились риски, связанные с дальнейшим прогрессом Украины в переговорах с международными партнерами по финансированию". "Впрочем, пока война продолжается, риски нарушения ритмичности и/или изменения объемов международного финансирования сохраняются", - заметили в НБУ.

НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15% и готов к ее повышению18.06.26, 14:07 • 12652 просмотра

Юлия Шрамко

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