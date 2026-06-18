НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15% и готов к ее повышению

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%, в третий раз подряд после снижения ее до такого уровня в начале года, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% - сообщили в НБУ.

Это решение, пояснили в НБУ, "обеспечивает достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также учитывает оживленный спрос на гривневые инструменты для сбережений и ослабление рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования".

Как отмечается, "снижение цен на нефть, наблюдаемое на фоне активизации дипломатического урегулирования войны на Ближнем Востоке, является весомым фактором, который будет способствовать уменьшению расходов Украины на импорт энергоносителей и ограничивать рост инфляции. Учитывая также ожидаемую активизацию поступлений внешней помощи и сохранение устойчивого спроса на гривневые активы, НБУ на данный момент не видит целесообразности в ужесточении процентной политики".

"В то же время, учитывая признаки усиления фундаментального ценового давления, НБУ готов повысить учетную ставку, если это будет необходимо для удержания контроля над инфляционными ожиданиями и возвращения инфляции на траекторию устойчивого снижения к цели 5%", - говорится в сообщении.

Решение, как отмечается, будет базироваться на июльском макроэкономическом прогнозе.

В то же время НБУ указал на ряд ключевых выводов:

общая инфляция в мае ожидаемо замедлилась под влиянием сезонных факторов;

инфляция будет находиться около текущего уровня в течение ближайших месяцев, ускорится в конце года, но в 2027 году вернется к замедлению;

ожидаемые поступления внешней помощи позволят профинансировать дефицит бюджета и поддерживать достаточный уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка;

последствия российской агрессии остаются основным риском для инфляционной динамики и экономического развития, однако весомое влияние может оказать и развитие событий на Ближнем Востоке;

учитывая достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также ослабление рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке, и прогресс Украины в переговорах по внешнему финансированию, НБУ на данный момент сохраняет учетную ставку на уровне 15%

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