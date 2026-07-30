Ракетная атака рф на Львов: около 20 пострадавших, людей деблокируют из-под завалов

Фото: t.me/lviv_adm

Около 20 человек пострадали в результате ракетной атаки рф в Львове, спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов, сообщил в четвер мэр города Андрей Садовый в соцсетях, пишет УНН.

Около 4:45 Львов подвергся ракетной атаке. Наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского. На данный момент известно об около 20 пострадавших - написал Садовый.

При этом в Львовском горсовете уточнили, что "более 20 пострадавших получили помощь медиков".



Со слов Садового, спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди

В ГСЧС показали последствия.