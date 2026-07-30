Ракетная атака рф на Львов: около 20 пострадавших, людей деблокируют из-под завалов
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф на Львов пострадали около 20 человек. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов, повреждено более 20 домов.
Около 20 человек пострадали в результате ракетной атаки рф в Львове, спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов, сообщил в четвер мэр города Андрей Садовый в соцсетях, пишет УНН.
Около 4:45 Львов подвергся ракетной атаке. Наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского. На данный момент известно об около 20 пострадавших
При этом в Львовском горсовете уточнили, что "более 20 пострадавших получили помощь медиков".
Со слов Садового, спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.
Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди30.07.26, 05:39 • 46180 просмотров
В ГСЧС показали последствия.