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Ракетная атака рф на Львов: около 20 пострадавших, людей деблокируют из-под завалов

Киев • УНН

 • 9889 просмотра

В результате ракетной атаки рф на Львов пострадали около 20 человек. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов, повреждено более 20 домов.

Ракетная атака рф на Львов: около 20 пострадавших, людей деблокируют из-под завалов
Фото: t.me/lviv_adm

Около 20 человек пострадали в результате ракетной атаки рф в Львове, спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов, сообщил в четвер мэр города Андрей Садовый в соцсетях, пишет УНН.

Около 4:45 Львов подвергся ракетной атаке. Наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского. На данный момент известно об около 20 пострадавших

- написал Садовый.

При этом в Львовском горсовете уточнили, что "более 20 пострадавших получили помощь медиков".

Со слов Садового, спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди30.07.26, 05:39 • 46180 просмотров

В ГСЧС показали последствия.

Юлия Шрамко

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