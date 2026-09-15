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АЗС Киевской области получат доступ к данным о перемещении вражеских целей в реальном времени — ОВА

Киев • УНН

 • 3064 просмотра

АЗС Киевской области подключат к системе воздушной осведомлённости Сил обороны. Работники в реальном времени будут видеть перемещение вражеских целей.

АЗС Киевской области получат доступ к данным о перемещении вражеских целей в реальном времени — ОВА

В Киевской области усилят безопасность на АЗС Киевской области во время воздушных атак. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, работники АЗС смогут в режиме реального времени видеть актуальную информацию о движении вражеских воздушных целей, передает УНН.

Автозаправочные комплексы области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которая используется Силами обороны. Доступ к ней позволит ответственным работникам АЗС в режиме реального времени видеть актуальную информацию о движении вражеских воздушных целей и оперативнее принимать решения относительно работы заправочных комплексов во время угрозы 

- сообщил Ткаченко.

По его словам, АЗС больше не придется ориентироваться только на общее объявление воздушной тревоги. Они будут иметь больше информации о конкретной угрозе и смогут заблаговременно реагировать, чтобы обезопасить работников и людей, находящихся на территории заправки.

Последние атаки врага показывают, что АЗС и другие объекты топливной инфраструктуры также находятся под угрозой. Поэтому мы должны быть на шаг впереди в новых условиях. Наша задача — предоставить субъектам хозяйствования максимум доступных инструментов, чтобы они могли раньше видеть опасность и своевременно на нее реагировать 

- добавил глава Киевской ОВА.

Ткаченко также призвал водителей ответственно относиться к сигналам об опасности и следить за указаниями работников АЗС относительно работы во время тревог.

АЗС в Украине будут получать данные о движении российских БПЛА в режиме реального времени - Корецкий12.09.26, 19:57 • 8811 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКиевская область
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевская область