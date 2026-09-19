Чем Россия атаковала Украину этой ночью и сколько целей удалось сбить
Киев • УНН
Россия запустила две ракеты «Циркон» и 174 дрона. ПВО сбила или подавила 141 цель, однако зафиксированы попадания в 15 локациях.
В ночь на 19 сентября Россия атаковала Украину 2 противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными и другими беспилотниками, половина из которых — реактивные Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 141 воздушную цель, сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Основными направлениями российской атаки стали Одесская и Киевская области. Ракеты "Циркон" противник запустил из Курской области рф, а беспилотники — из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, временно оккупированных Донецка и Крыма.
Для атаки Россия применила Shahed, "Герберы", барражирующие боеприпасы "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
Сколько целей обезвредила ПВО
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 138 беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других типов, а также 3 "Бандероль"/"Дань-Т".
Воздушные силы зафиксировали попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, еще в 9 локациях упали сбитые цели или их обломки. Обе ракеты "Циркон" целей не достигли, места их падения уточняются.
На момент публикации сводки атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались более 10 вражеских БПЛА.
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