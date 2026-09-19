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Чем Россия атаковала Украину этой ночью и сколько целей удалось сбить

Киев • УНН

 • 2990 просмотра

Россия запустила две ракеты «Циркон» и 174 дрона. ПВО сбила или подавила 141 цель, однако зафиксированы попадания в 15 локациях.

Чем Россия атаковала Украину этой ночью и сколько целей удалось сбить

В ночь на 19 сентября Россия атаковала Украину 2 противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными и другими беспилотниками, половина из которых — реактивные Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 141 воздушную цель, сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

Основными направлениями российской атаки стали Одесская и Киевская области. Ракеты "Циркон" противник запустил из Курской области рф, а беспилотники — из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, временно оккупированных Донецка и Крыма.

Для атаки Россия применила Shahed, "Герберы", барражирующие боеприпасы "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Сколько целей обезвредила ПВО

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 138 беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других типов, а также 3 "Бандероль"/"Дань-Т".

Воздушные силы зафиксировали попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, еще в 9 локациях упали сбитые цели или их обломки. Обе ракеты "Циркон" целей не достигли, места их падения уточняются.

На момент публикации сводки атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались более 10 вражеских БПЛА.

Потери России за сутки выросли на 1 520 военнослужащих и 73 орудия19.09.26, 07:44 • 2510 просмотров

Степан Гафтко

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