Тревога в Киевской области почти не прекращалась: в ОВА рассказали о последствиях атаки на регион

В результате атак российских ударных дронов на Киевщине в течение суток повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области. Воздушная тревога фактически продолжалась почти непрерывно, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

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По его словам, в Обуховском районе повреждены 3 объекта, в Вышгородском – 1, Бориспольском – 2 и Бучанском – 3.

Больше всего пострадали складские помещения – повреждены 5 таких объектов. Также зафиксированы повреждения производственного и гаражного помещений, транспортных средств и многоквартирного дома.

Тревога почти не прекращалась

Враг не прекращает атаковать Киевщину ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток – заявил Ткаченко.

Глава ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях или других безопасных местах.

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