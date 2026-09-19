Тревога в Киевской области почти не прекращалась: в ОВА рассказали о последствиях атаки на регион
Киев • УНН
Российские ударные дроны повредили девять гражданских объектов в четырех районах Киевской области. Тревога продолжалась почти непрерывно.
В результате атак российских ударных дронов на Киевщине в течение суток повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области. Воздушная тревога фактически продолжалась почти непрерывно, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
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По его словам, в Обуховском районе повреждены 3 объекта, в Вышгородском – 1, Бориспольском – 2 и Бучанском – 3.
Больше всего пострадали складские помещения – повреждены 5 таких объектов. Также зафиксированы повреждения производственного и гаражного помещений, транспортных средств и многоквартирного дома.
Тревога почти не прекращалась
Враг не прекращает атаковать Киевщину ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток
Глава ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях или других безопасных местах.
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