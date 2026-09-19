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Іран стратив чоловіка, звинуваченого у шпигунстві на користь Моссаду

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

В Ірані стратили чоловіка, якого звинуватили у передачі Моссаду даних про ракетні об’єкти. Верховний суд підтвердив смертний вирок.

Іран стратив чоловіка, звинуваченого у шпигунстві на користь Моссаду

В Ірані виконали смертний вирок чоловікові, звинуваченому у шпигунстві на користь Моссаду. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Іран стратив чоловіка, засудженого за передачу Ізраїлю розвідувальних даних про ракетні об'єкти під час 12-денної війни

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка повісили після того, як Верховний суд підтримав його смертний вирок за звинуваченнями у шпигунстві та співпраці розвідки з Ізраїлем.

У вироку суду стверджувалося, що чоловік надав ізраїльській розвідці Моссад інформацію про конфіденційні військові об'єкти в центральній провінції Ісфахан та здійснював шпигунство з метою отримання фінансової вигоди.

Нагадаємо

Поблизу Добропілля російські військові, за даними слідства, взяли в полон двох нацгвардійців і розстріляли їх з автоматичної зброї.

Павло Башинський

Світ
Ізраїль
Reuters
Іран