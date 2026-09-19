Іран стратив чоловіка, звинуваченого у шпигунстві на користь Моссаду

Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон

Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон

Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон

Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон