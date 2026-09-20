Выборы в госдуму: более 400 рейсов в москве задержали или отменили после атаки дронов
Киев • УНН
В москве из-за атаки украинских дронов ограничили работу четырёх аэропортов. Более 400 рейсов задержали, отменили или перенаправили.
В воскресенье, 20 сентября, в москве было задержано или отменено более 400 рейсов. Это произошло на фоне крупнейшей, по заявлениям российских властей, атаки украинских дронов на столицу рф во время выборов в Госдуму, передает УНН.
Детали
Из-за атаки был временно ограничен прием и вылет самолетов во всех четырех московских аэропортах - домодедово, жуковском, внуково и шереметьево.
российские авиакомпании "аэрофлот" и "победа" скорректировали расписание: часть рейсов задержали, отменили или перенаправили в другие аэропорты.
Также была перекрыта дорога к аэропорту домодедово. Позже движение восстановили. В москве также вводились ограничения на отдельных улицах и в районе капотни.
Напомним
Украинские БПЛА FP-1 поразили московский НПЗ, где вспыхнул пожар. Также дроны уничтожили складской комплекс в подмосковье.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтяного предприятия и логистического объекта рф в московской области. Атаку осуществили украинские дальнобойные средства.