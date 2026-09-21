У Запоріжжі після атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, університет і ТЦ, є постраждалий

російські війська вночі атакували Запоріжжя безпілотниками, пошкодивши житлові будинки, корпус вищого навчального закладу та торговельний центр. Внаслідок удару постраждала щонайменше 1 людина, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

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За даними обласної влади, пошкоджені 2 багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок виникла пожежа.

На оприлюднених з місця атаки кадрах видно понівечений фасад будинку, вибиті вікна та зруйновані балкони. Поруч горіли автомобілі.

На місцях ударів працюють екстрені служби

Окремо російський безпілотник атакував один із корпусів вищого навчального закладу Запоріжжя. Також пошкоджень зазнав торговельний центр.

Ворог атакував один із корпусів вищого навчального закладу Запоріжжя - написав Федоров.

На місцях ударів працюють усі екстрені служби та надають допомогу мешканцям. Інформацію про можливих інших постраждалих і масштаби руйнувань уточнюють.

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