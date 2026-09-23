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Ночной удар по Запорожью: 2 человека ранены, в торговом центре вспыхнул масштабный пожар

Киев • УНН

 • 1670 просмотра

Российский удар по Запорожью ранил двух мужчин. В торговом центре горели 6000 кв. м, спасатели работали под угрозой повторных атак.

Ночной удар по Запорожью: 2 человека ранены, в торговом центре вспыхнул масштабный пожар

В результате ночного российского удара по Запорожью ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет. Из-за попадания в одном из торговых центров вспыхнул масштабный пожар, сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Огонь охватил площадь 6000 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар.

В ГСЧС отметили, что ликвидация последствий удара проходила в сложных условиях из-за угрозы повторных российских атак.

Спасатели периодически приостанавливали работу и отходили в укрытие. На месте работали все экстренные службы.

Враг атаковал торговый центр "Амстор" в Запорожье22.09.26, 22:04 • 2960 просмотров

Степан Гафтко

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