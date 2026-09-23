Ночной удар по Запорожью: 2 человека ранены, в торговом центре вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
Российский удар по Запорожью ранил двух мужчин. В торговом центре горели 6000 кв. м, спасатели работали под угрозой повторных атак.
В результате ночного российского удара по Запорожью ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет. Из-за попадания в одном из торговых центров вспыхнул масштабный пожар, сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Огонь охватил площадь 6000 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар.
В ГСЧС отметили, что ликвидация последствий удара проходила в сложных условиях из-за угрозы повторных российских атак.
Спасатели периодически приостанавливали работу и отходили в укрытие. На месте работали все экстренные службы.
Враг атаковал торговый центр "Амстор" в Запорожье22.09.26, 22:04 • 2960 просмотров