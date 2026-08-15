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Венгрия затопила баржи на Дунае, чтобы сохранить работу АЭС «Пакш» из-за обмеления реки

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Венгерские власти затапливают баржи возле АЭС «Пакш», чтобы поднять уровень воды в Дунае для охлаждения реакторов. Из-за обмеления станция уже сократила производство, и существует риск полной остановки.

Венгрия затопила баржи на Дунае, чтобы сохранить работу АЭС «Пакш» из-за обмеления реки

Венгерские власти начали затапливать 2 баржи возле атомной электростанции «Пакш», чтобы поднять уровень воды в Дунае и обеспечить охлаждение реакторов на фоне сильной засухи. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Уровень воды возле насосной станции АЭС уже поднялся примерно на 1 сантиметр. Параллельно рабочие сооружают подводный барьер, который должен замедлить течение Дуная и повысить уровень воды, доступной для системы охлаждения.

В течение 15 августа в район АЭС должны доставить около 5000 тонн камня для сооружения барьера. Власти пытаются не допустить дальнейшего сокращения производства электроэнергии на станции.

Обмеление Дуная уже сократило производство АЭС

АЭС «Пакш» производит около 40% электроэнергии Венгрии. В настоящее время станция производит около 485 МВт из примерно 2000 МВт установленной мощности.

По прогнозам, в начале следующей недели уровень Дуная может упасть до показателя, при котором придется остановить одну из 2 оставшихся в работе турбин. Дальнейшее падение уровня воды может привести к полному прекращению работы станции.

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Полная остановка АЭС заставит Венгрию увеличить импорт электроэнергии, особенно в вечерние часы. По оценке премьер-министра Петера Мадяра, поддержание станции в рабочем состоянии будет стоить не менее 50 млрд форинтов, или около $159 млн, в месяц. В эту сумму не входят потенциальные убытки предприятий из-за ограничений энергоснабжения.

Причиной проблемы стало продолжительное обмеление Дуная на фоне жары и засухи в Европе. Низкий уровень воды уже повлиял на работу других атомных электростанций в регионе. Ранее на этой неделе Румыния остановила свою единственную атомную электростанцию «Чернаводэ», расположенную ниже по течению Дуная.

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Степан Гафтко

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