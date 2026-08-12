Венгрия собирается построить порог на Дунае для охлаждения АЭС "Пакш" из-за обмеления
Киев • УНН
Правительство Венгрии распорядилось построить каменный порог на Дунае из-за низкого уровня воды. Также готовится затопление двух барж для обеспечения АЭС «Пакш» охлаждающей водой.
Из-за чрезвычайно низкого уровня воды в Дунае правительство Венгрии распорядилось построить каменный порог и подготовить возможное затопление двух барж, чтобы обеспечить подачу охлаждающей воды для АЭС "Пакш", сообщил в среду премьер-министр страны Петер Мадьяр, пишет УНН.
Детали
"Чрезвычайное заявление из "Пакша". Мы распорядились немедленно начать строительство дунайского порога с использованием около 150 тысяч кубометров камня, а также приняли меры для подготовки к возможному затоплению двух 80-метровых барж", — написал Мадьяр в соцсетях.
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По его словам, "работы уже начались".
"В строительстве помогают лучшие инженеры страны, специалисты по водным ресурсам и энергетике. Министр национальной обороны предоставил 100 военнослужащих для поддержки строительства. Мы распорядились организовать круглосуточную работу", — отметил Мадьяр.
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