Уровень Дуная упал ниже критической отметки - Румыния останавливает реактор АЭС "Чернаводэ"
Киев • УНН
Утром 12 августа уровень воды в Дунае составлял 182 см, что ниже необходимых для работы АЭС 185 см. Контролируемая остановка блока № 2 начнётся в четверг в 7:00.
Утром в среду, 12 августа, уровень воды в Дунае достиг 182 сантиметров, что ниже отметки в 185 сантиметров, необходимой для нормальной работы электростанции "Чернаводэ" в Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на digi24.ro.
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В этих условиях процедура контролируемой остановки блока № 2 начнётся в четверг в 7:00. Исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируца заявил в среду, что меры, принятые в последние дни, позволили продлить работу реактора почти на неделю.
По словам министра, первоначально электростанцию должны были остановить ещё на прошлой неделе.
Он также отметил, что работы были проведены на основании технического экспертного заключения, подготовленного организацией "Apele Române", которая обратилась в Министерство обороны за поддержкой в проведении взрывных работ на скале. Первоначально предполагалось, что эти меры смогут продлить работу 2-го энергоблока примерно на девять дней.
Директор АЭС "Чернаводэ" Ромео Уржан подтвердил, что в четверг утром на 2-м энергоблоке начнётся процедура остановки. По его словам, остановка будет контролируемой и продлится несколько часов.
Около полудня мы достигнем нулевой мощности и будем отключены от Национальной энергетической системы
Министерство энергетики уточнило, что АЭС уже начала технические процедуры, необходимые для контролируемой остановки 2-го энергоблока, на фоне очень низкого стока Дуная. Однако представители министерства подчеркнули, что эти процедуры являются обычными, и сообщили, что принимаются меры для обеспечения внутренних потребностей в электроэнергии.
Напомним
Румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника типа Gerbera, дрейфовавшие в Чёрном море в пределах исключительной экономической зоны Румынии, примерно в 165 км от Констанцы, в районе газового проекта Neptun Deep.