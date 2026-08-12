Европейская электроэнергетическая система остается стабильной несмотря на жару и засуху

Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат

Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат

Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат

Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат