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Европейская электроэнергетическая система остается стабильной несмотря на жару и засуху

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Еврокомиссия подтвердила отсутствие краткосрочных рисков для электроснабжения в Европе. Солнечная генерация и координация стран помогают поддерживать баланс, но ситуация остается напряженной.

Европейская электроэнергетическая система остается стабильной несмотря на жару и засуху

Электроэнергетическая система Европы остается стабильной, несмотря на жару и засуху, которые влияют на работу энергетической инфраструктуры в отдельных странах. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии, пишет УНН.

Детали

Эксперты Еврокомиссии, стран ЕС, Украины, Молдовы, Секретариата Энергетического сообщества и Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провели специальную встречу Координационной группы по вопросам электроэнергетики. Участники обсудили безопасность электроснабжения на фоне экстремальных погодных условий.

По итогам встречи группа подтвердила отсутствие краткосрочных рисков для адекватности электроэнергетической системы. В то же время, как ожидается, ситуация будет оставаться напряженной в течение следующей недели.

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Из-за низкого уровня воды или высокой температуры воды в отдельных странах ЕС сократилось производство электроэнергии. В то же время координация между странами и функционирование единого рынка электроэнергии позволяют направлять электроэнергию в регионы, где она больше всего необходима.

Солнечная генерация помогает энергосистеме

Высокий уровень производства солнечной электроэнергии существенно помог снизить давление на цены в центральные часы суток. Однако в Еврокомиссии подчеркнули необходимость дальнейшего развития систем накопления энергии, которые позволят использовать избыток солнечной генерации во время вечернего пика потребления.

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Отдельно участники встречи отметили эффективность добровольных мер по сокращению спроса на электроэнергию в некоторых странах ЕС. В частности, в Венгрии такие меры помогли энергосистеме поддерживать баланс в условиях высокой нагрузки.

ENTSO-E также проинформировала Координационную группу о подготовке операторов систем передачи к солнечному затмению 12 августа. Во время астрономического события ожидается временное сокращение генерации солнечной электроэнергии, что требует дополнительной координации работы энергосистем.

Европейская комиссия продолжит следить за ситуацией в странах Европы, координировать необходимые действия и поддерживать регулярную связь с государствами ЕС, ENTSO-E и Секретариатом Энергетического сообщества.

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Степан Гафтко

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