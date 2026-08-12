Европейская электроэнергетическая система остается стабильной несмотря на жару и засуху
Киев • УНН
Еврокомиссия подтвердила отсутствие краткосрочных рисков для электроснабжения в Европе. Солнечная генерация и координация стран помогают поддерживать баланс, но ситуация остается напряженной.
Электроэнергетическая система Европы остается стабильной, несмотря на жару и засуху, которые влияют на работу энергетической инфраструктуры в отдельных странах. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии, пишет УНН.
Детали
Эксперты Еврокомиссии, стран ЕС, Украины, Молдовы, Секретариата Энергетического сообщества и Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провели специальную встречу Координационной группы по вопросам электроэнергетики. Участники обсудили безопасность электроснабжения на фоне экстремальных погодных условий.
По итогам встречи группа подтвердила отсутствие краткосрочных рисков для адекватности электроэнергетической системы. В то же время, как ожидается, ситуация будет оставаться напряженной в течение следующей недели.
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Из-за низкого уровня воды или высокой температуры воды в отдельных странах ЕС сократилось производство электроэнергии. В то же время координация между странами и функционирование единого рынка электроэнергии позволяют направлять электроэнергию в регионы, где она больше всего необходима.
Солнечная генерация помогает энергосистеме
Высокий уровень производства солнечной электроэнергии существенно помог снизить давление на цены в центральные часы суток. Однако в Еврокомиссии подчеркнули необходимость дальнейшего развития систем накопления энергии, которые позволят использовать избыток солнечной генерации во время вечернего пика потребления.
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Отдельно участники встречи отметили эффективность добровольных мер по сокращению спроса на электроэнергию в некоторых странах ЕС. В частности, в Венгрии такие меры помогли энергосистеме поддерживать баланс в условиях высокой нагрузки.
ENTSO-E также проинформировала Координационную группу о подготовке операторов систем передачи к солнечному затмению 12 августа. Во время астрономического события ожидается временное сокращение генерации солнечной электроэнергии, что требует дополнительной координации работы энергосистем.
Европейская комиссия продолжит следить за ситуацией в странах Европы, координировать необходимые действия и поддерживать регулярную связь с государствами ЕС, ENTSO-E и Секретариатом Энергетического сообщества.
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