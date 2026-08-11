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Часть Одессы и области получает электроэнергию по временным схемам, вынужденно применяются экстренные отключения

Киев • УНН

 • 2048 просмотра

После массированной атаки рф ночью 9 августа в Одессе продолжаются ремонтные работы, 2,6 тыс. семей в Пересыпском районе остаются без электроэнергии. Из-за жары применяются экстренные отключения, жителей призывают экономно потреблять электроэнергию.

Часть Одессы и области получает электроэнергию по временным схемам, вынужденно применяются экстренные отключения

В Одессе до сих пор продолжаются ремонтные работы после массированной атаки рф в ночь на 9 августа, ещё 2,6 тыс. семей остаются без электроэнергии, передаёт УНН со ссылкой на ДТЭК.

После массированной атаки в ночь на 9 августа энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов одесситов. Но ремонтные работы продолжаются: ещё 2,6 тыс. семей в Пересыпском районе остаются без электроэнергии. Наши бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее запитать все дома 

- говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что значительная часть города и области сейчас получает электроэнергию по временным схемам. Из-за жары они не могут передать весь необходимый объём электроэнергии. Чтобы избежать повреждения оборудования и масштабных аварий, энергетики вынужденно применяют экстренные отключения.

Жителей Одессы и области призвали экономно потреблять электроэнергию и включать энергоёмкие приборы по очереди, особенно в часы пик — с 17:00 до 23:00.

Из-за вражеских атак без света часть 6 областей, в Одесской области сетевые ограничения11.08.26, 10:47 • 2614 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
ДТЭК
Одесса