Часть Одессы и области получает электроэнергию по временным схемам, вынужденно применяются экстренные отключения
Киев • УНН
После массированной атаки рф ночью 9 августа в Одессе продолжаются ремонтные работы, 2,6 тыс. семей в Пересыпском районе остаются без электроэнергии. Из-за жары применяются экстренные отключения, жителей призывают экономно потреблять электроэнергию.
В Одессе до сих пор продолжаются ремонтные работы после массированной атаки рф в ночь на 9 августа, ещё 2,6 тыс. семей остаются без электроэнергии, передаёт УНН со ссылкой на ДТЭК.
После массированной атаки в ночь на 9 августа энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов одесситов. Но ремонтные работы продолжаются: ещё 2,6 тыс. семей в Пересыпском районе остаются без электроэнергии. Наши бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее запитать все дома
В ДТЭК подчеркнули, что значительная часть города и области сейчас получает электроэнергию по временным схемам. Из-за жары они не могут передать весь необходимый объём электроэнергии. Чтобы избежать повреждения оборудования и масштабных аварий, энергетики вынужденно применяют экстренные отключения.
Жителей Одессы и области призвали экономно потреблять электроэнергию и включать энергоёмкие приборы по очереди, особенно в часы пик — с 17:00 до 23:00.
Из-за вражеских атак без света часть 6 областей, в Одесской области сетевые ограничения11.08.26, 10:47 • 2614 просмотров