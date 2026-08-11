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The Washington Post
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Из-за вражеских атак без света часть 6 областей, в Одесской области сетевые ограничения

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Из-за боевых действий временно без электроснабжения остаются потребители в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Самая сложная ситуация в Одесской области, где применяются сетевые ограничения, однако графики отключений по стране сегодня не прогнозируются.

Из-за вражеских атак без света часть 6 областей, в Одесской области сетевые ограничения

Вражеские атаки оставили без света часть жителей в 6 областях Украины, сложнее всего по-прежнему в Одесской области, где приходится применять сетевые ограничения, по стране графики отключений сегодня не предусматриваются, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения. Везде, где это позволяют условия безопасности, продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее подключить всех потребителей.

"Самой сложной остается ситуация в Одесской области. Здесь продолжаются восстановительные работы. После массированной атаки на регион энергетикам уже удалось подключить почти всех потребителей. Однако, во избежание аварий из-за перегрузки оборудования приходится применять сетевые ограничения. Отключения будут отменены после окончательного завершения восстановительных работ", - указали в Минэнерго.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию", - отметили в министерстве.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 11 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 8,7% выше, чем в это время в предыдущий день – в понедельник. Причина изменений – повышение температуры воздуха в большинстве регионов Украины, что побуждает потребителей массово использовать кондиционеры. Вчера, 10 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 7,7% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 7 августа. Причина – спад жары по сравнению с концом прошлой недели.

В Одессе и области возможны отключения света после атаки рф, следует экономить - ДТЭК10.08.26, 13:19 • 3416 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Запорожская область
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