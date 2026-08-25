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В Киеве в результате ночной атаки рф есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В Голосеевском районе обломки российского БПЛА попали в многоэтажный дом. Пострадавшей женщине медики оказали амбулаторную помощь.

В Киеве в результате ночной атаки рф есть пострадавшая

В Киеве в результате атаки рф пострадал человек, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

В Голосеевском районе, где обломки вражеского БПЛА попали в многоэтажный дом, пострадал один человек

- сказал мэр.

Медики, по его словам, оказали раненой женщине амбулаторную помощь.

рф атаковала Киев реактивными БпЛА «Бандероль», повреждён многоэтажный дом25.08.26, 01:16 • 4122 просмотра

По данным ГСЧС, в результате российской атаки повреждения получила многоэтажка в Киеве, в Голосеевском районе. Из-за обстрела рф повреждена одна из квартир на 14-м этаже без последующего возгорания. 

Юлия Шрамко

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