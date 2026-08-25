В Киеве в результате ночной атаки рф есть пострадавшая
Киев • УНН
В Голосеевском районе обломки российского БПЛА попали в многоэтажный дом. Пострадавшей женщине медики оказали амбулаторную помощь.
В Киеве в результате атаки рф пострадал человек, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
В Голосеевском районе, где обломки вражеского БПЛА попали в многоэтажный дом, пострадал один человек
Медики, по его словам, оказали раненой женщине амбулаторную помощь.
рф атаковала Киев реактивными БпЛА «Бандероль», повреждён многоэтажный дом25.08.26, 01:16 • 4122 просмотра
По данным ГСЧС, в результате российской атаки повреждения получила многоэтажка в Киеве, в Голосеевском районе. Из-за обстрела рф повреждена одна из квартир на 14-м этаже без последующего возгорания.